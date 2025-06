IRW-News: Abcourt Mines Inc. : Abcourt durchteuft 4,1 g/t Gold über 11 Meter in einem Schlitz in dem ehemaligen abgetragenen Gebiet Cambior, erweitert die Mineralisierungszone im Gebiet Cartwright des Projekts Flordin auf eine Länge von nunmehr 300 Meter und meldet ein Unternehmensupdate

IRW-PRESS: Abcourt Mines Inc. : Abcourt durchteuft 4,1 g/t Gold über 11 Meter in einem Schlitz in dem ehemaligen abgetragenen Gebiet Cambior, erweitert die Mineralisierungszone im Gebiet Cartwright des Projekts Flordin auf eine Länge von nunmehr 300 Meter und meldet ein Unternehmensupdate

Abcourt durchteuft 4,1 g/t Gold über 11 Meter in einem Schlitz in dem ehemaligen abgetragenen Gebiet Cambior, erweitert die Mineralisierungszone im Gebiet Cartwright des Projekts Flordin auf eine Länge von nunmehr 300 Meter und meldet ein Unternehmensupdate

Rouyn-Noranda, Canada, 16. Juni 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, die Ergebnisse seiner jüngsten Schlitzproben aus dem ehemaligen abgetragenem Gebiet Cambior bekannt zu geben, das Ende der 1980er-Jahre betrieben wurde und sich unmittelbar westlich des freigelegten Gebiets Cartwright von 2024 befindet. Diese neue Phase der Probenahme ermöglichte es, vier neue Schlitze mit einer durchschnittlichen Länge von ca. 20 Metern und einen kleineren Schlitz (Nr. 18) mit einer Länge von ca. 5 Metern auszuführen. Insgesamt wurde in dem ehemaligen abgetragenen Gebiet Cambior ein neuer Schlitz mit 87 Metern (175 Proben) vorgenommen. Durch diese Arbeitsphase konnten wir die historischen Vorkommen Adam und Horse miteinander verbinden und die Mineralisierung an der Oberfläche auf eine Länge von mehr als 300 Metern erweitern. Der bedeutendste Abschnitt stammt aus Schlitz 19, der 4,1 g/t Gold über 11 Meter ergab, einschließlich 12 g/t Gold über 3,5 Meter. Die Schlitze sind jeweils 0,5 m lang und miteinander verbunden. Jeder der Schlitze ist durchschnittlich 6 bis 8 cm tief und durchschneidet senkrecht die Mineralisierungszonen, die in Ost-West-Richtung orientiert sind und eine subvertikale Neigung aufweisen. Die Mineralisierung ist mit einer signifikanten Scherung vergesellschaftet und besteht aus Pyrit-Kieselerde-Hämatit-reichen Bändern in Zonen mit Gossan-artiger Oberflächenalteration (Verwitterung) (Pyritauflösung, gelbe Oberfläche).

Wichtigste Ergebnisse:

- 4,1 g/t Gold über 11 Meter, einschließlich 12 g/t Gold über 3,5 Meter

- Ausführung von vier neuen Schlitzen, jeweils ca. 20 m lang, in einem alten abgetragenen Gebiet, das Cambior Ende der 1980er-Jahre betrieb. Die Schlitze haben einen Abstand von ca. 10 Metern voneinander.

- Die beiden historischen Hauptzonen im dem abgetragenem Gebiet wurden identifiziert: Horse (Zentrum) und Adam (am südlichsten). Die erzielten Ergebnisse bestätigen die Verbindung der beiden Mineralisierungszonen miteinander, wodurch sich die Mächtigkeit der goldhaltigen Abschnitte um mehrere Meter erhöhte.

- Die Mineralisierungszonen an der Oberfläche umfassen somit mehr als 300 Meter Länge.

In der nachstehenden Tabelle werden die Hauptergebnisse vorgestellt:

Schlitzproben-nummer KUMULATIVE ZONEN ZONE Intervall

Schlitz 16 1,9 g/t Au über 8,5 m ADAM 1,1 g/t Au über 1 m

HORSE 11,2 g/t Au über 1 m

Schlitz 17 2,5 g/t Au über 8,5 m ADAM 1,0 g/t Au über 1,5 m

HORSE 6,9 g/t Au über 2,5 m

Schlitz 18

HORSE 16,5 g/t Au über 2 m

Schlitz 19 4,1 g/t Au über 11 m ADAM 3,1 g/t Au über 0,5 m

HORSE 12 g/t Au über 3,5 m

Schlitz 20 3,6 g/t Au über 8,5 m ADAM 1,3 g/t Au über 1 m

HORSE 18,5 g/t Au über 1,5 m

Schlitz 20B ADAM 3,7 g/t Au über 1 m

Schlitz 20C HORSE 10 g/t Au über 2 m

Mit der neuen Schlitzphase werden die Mineralisierungszonen an der Oberfläche auf eine Länge von mehr als 300 Metern erweitert. Die historischen Mineralisierungszonen (Horse und Adam) liegen 1-5 Meter voneinander entfernt. Durch die durchgeführten Abtragungen (historisch und gegenwärtig) können wir diese Zonen jetzt miteinander verbinden, da das Muttergestein (Basalte), auch bei einer geringen Pyritmineralisierung, Gehalte von 100 ppb bis mehr als 1 g/t Gold enthält. Dies erhöht die Mächtigkeit der Mineralisierungszonen signifikant. Mit dieser Schlitzphase sind wir in der Lage, einen Goldmantel von 300 Metern Länge, 10 Metern Breite und 20 Metern Tiefe mit einem durchschnittlichen Gehalt von 5,5 g/t Gold anhand einer Dichte von 2,7 Tonnen pro Kubikmeter zu definieren.

Die vor kurzem durchgeführten Feldarbeiten wurden in Zusammenarbeit mit den Studenten des Studiengangs Mineraltechnologie (Option Geologie) der CEGEP de l'Abitibi-Témiscamingue unter der Leitung von Herrn Baptiste Chapon, P.Geo., durchgeführt.

Abbildung 1: Regionale Lage des Konzessionsgebiets Flordin

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80004/AbcourtMines_160625_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 2: Lage des Konzessionsgebiets Flordin

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80004/AbcourtMines_160625_DEPRCOM.002.png

Abbildung 3: Orthomosaik der freigelegten Bereiche Cartwright (Ostsektor) und Cambior (Westsektor)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80004/AbcourtMines_160625_DEPRCOM.003.png

Pascal Hamelin, President und Chief Executive Officer, merkte dazu wie folgt an: Die neuen Schlitze, die in dem ehemaligen freigelegten Bereich Cambior fertiggestellt wurden, bestätigen erneut die Verbindung zwischen den Mineralisierungszonen mit Mächtigkeiten von teilweise mehr als 10 Metern, die sich über eine Länge von mehr als 300 Metern fortsetzen. Die Gebiete bleiben seitlich sowohl nach Osten als auch nach Westen offen. Die Bohrungen des letzten Winters bestätigen auch, dass die Mineralisierungszonen in der Tiefe und seitlich offen bleiben.

Neueste Unternehmensmeldungen

Zunächst freuen wir uns, die Ernennung von Lise Kistabish als Executive Director des Rates der Abitibiwinni First Nation bekannt zu geben. Diese neue Führungsaufgabe in ihrer Gemeinschaft zwang Lise jedoch zum Rücktritt aus dem Board of Directors von Abcourt Mines. Mit Bedauern müssen wir ihren Rücktritt akzeptieren. Wir danken Lise für den Beitrag, den sie in den vergangenen Jahren im Board of Directors geleistet hat, und wünschen ihr viel Erfolg in ihrer neuen Rolle.

Pascal Hamelin, President und Chief Executive Officer, äußerte sich wie folgt: Im Namen meiner Kollegen im Board und in meinem eigenen Namen danken wir Ihnen aufrichtig für Ihre Unterstützung bei unserem Vorankommen. Wir haben Ihre Aufrichtigkeit und persönliche Ethik in den vergangenen Jahren sehr geschätzt. Der Rat der Abitibiwinni First Nation kann sich glücklich schätzen, dass Sie nunmehr in seinem Führungsteam sind. Viel Glück für Ihre neuen Projekte.

Ferner kommen die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Finanzierung des Anlaufs des Projekts Sleeping Giant weiterhin gut voran. Wir arbeiten mit unseren technischen, rechtlichen und finanziellen Partnern zusammen, um das Projekt in eine schnelle Entwicklung der Goldproduktion zu überführen. Das allgemeine Umfeld ist förderlich für den Start eines hochgradigen Goldprojekts in einem stabilen Rechtssystem wie Kanada mit einer gut etablierten Infrastruktur und allen erforderlichen staatlichen Genehmigungen für Sleeping Giant.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Robert Gagnon, P.Geo. Vice-President Exploration des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Analytisches Verfahren

Die 0,5 Meter langen Schlitzproben wurden an das Labor MSALABS in Val-d'Or (Quebec) versandt und dort mit der Photon AssayTM-Methode analysiert. Die Proben wurden zerkleinert (70 % kleiner als 2 mm) und in 500-Gramm-Portionen für die Analyse auf Gold mittels Gammastrahlung aufgeteilt. Gemäß dem internen Verfahren von MSALABS wurden Blind- und Standardproben hinzugefügt. MSA betreibt zahlreiche Labore weltweit und verfügt über die ISO-17025-Akkreditierung für viele Methoden zur Bestimmung von Metallen. MSA ist ein nach ISO 17025 akkreditiertes Labor für die Photonenanalyse-Methode.

Über Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt besitzt die Mine und Mühlenkomplexes Sleeping Giant, auf die sich das Unternehmen bei seinen Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und Chief Executive Officer

T : (819) 768-2857

Email : phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.,

T : (514) 722-2276 DW: 456

Email : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. "plant", "strebt an", "erwartet", "projiziert", "beabsichtigt", "antizipiert", "schätzt", "könnte", "sollte", "wahrscheinlich" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "erreicht werden können", "sollten", "werden" oder " erzielt werden" oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Abcourt erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen von Abcourt dargelegt sind, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Abcourt lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80004

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80004&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA00288E3005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.