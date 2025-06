IRW-News: Inspiration Energy Corp. : Inspiration Energy beauftragt CC Explorations mit der Weiterentwicklung der Zielermittlung in den Projekten in Saskatchewan unter Einsatz der AMRT-Technologie

IRW-PRESS: Inspiration Energy Corp. : Inspiration Energy beauftragt CC Explorations mit der Weiterentwicklung der Zielermittlung in den Projekten in Saskatchewan unter Einsatz der AMRT-Technologie

Vancouver, British Columbia / IRW-Press / 13. Juni 2025 - Inspiration Energy Corp. (Inspiration oder das Unternehmen) (CSE: ISP) (WKN: A40GPX) (OTC: ISPNF) freut sich bekannt zu geben, das Unternehmen die Firma CC Explorations, einen führenden Anbieter im Bereich der satellitengestützten Fernerkundung, beauftragt hat, die Ermittlung von vorrangigen Bohrzielen auf seinen Explorationskonzessionsgebieten in Saskatchewan zu unterstützen.

CC Explorations verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Fernerkundung für die Mineralexploration und Archäologie. Die eigens entwickelte Atomic Mineral Resonance Tomography-(AMRT)-Technologie - vergleichbar mit Systemen, die von der NASA für die Erkennung von Mineralen auf Planeten verwendet werden - ermöglicht eine präzise, nicht-invasive Abbildung des Untergrunds. Diese Technologie wird zur Verfeinerung geologischer Modelle und zur Forcierung von Entdeckungen im gesamten Portfolio von Inspiration eingesetzt werden, wozu auch das Goldprojekt Rottenstone North gehört, das entlang des Trends der jüngsten hochkarätigen Batteriemetallentdeckung von Ramp Metals Inc. liegt.

Wir freuen uns, mit CC Explorations zusammenzuarbeiten, um unsere Explorationsstrategie mithilfe modernster Satellitenbildaufnahmen weiterzuentwickeln, so Charles Desjardins, CEO von Inspiration Energy. Diese Zusammenarbeit sollte die Effizienz der Zielerfassung erheblich verbessern und dazu beitragen, das volle Potenzial unserer Assets in Saskatchewan zu erschließen. Angesichts der Anleitung durch die AMRT-Daten und der Goldpreise, die sich nahe den historischen Höchstständen befinden, gehen wir die Exploration in der Sommersaison mit viel Schwung an.

Inspiration geht davon aus, dass die ersten Daten von CC Explorations in den kommenden Wochen in die Feldprogramme integriert werden können; weitere Updates zu den Zielbohrungen und Bohrplänen werden im Anschluss bereitgestellt.

Über CC Explorations

CC Explorations (CCE) verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Fernerkundung für die Mineralexploration und Archäologie. Die von CCE entwickelte Atomic Mineral Resonance Tomography-(AMRT)-Technologie ist eine einzigartige, satellitengestützte Methode zur Erkennung von Mineralsignaturen mit außerordentlicher Präzision. Nach dem Vorbild der von der NASA verwendeten Techniken ermöglicht AMRT eine nicht-invasive, hochauflösende Abbildung des Untergrunds und verschafft CCE einen Platz an vorderster Front der Explorationslösungen der nächsten Generation.

Qualifizierter Sachverständiger

Dr. Scott Jobin-Bevans (P.Geo., PhD), ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Inspiration Energy Corp.

Inspiration Energy Corp. beschäftigt sich mit der Mineralexploration und dem Erwerb von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, potenzialreiche Konzessionsgebiete zu entdecken und zu erschließen sowie Explorationen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens durchzuführen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio mit äußerst höffigen Projekten in Saskatchewan und anderen wichtigen Rechtsgebieten und will durch die strategische Exploration und Erschließung einen Mehrwert für seine Aktionäre schaffen. Weitere Informationen können Sie den Angaben des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) entnehmen.

Im Namen des Board of Directors

Charles Desjardins

CEO, President und Direktor

Telefon: 604-808-3156

E-Mail: info@inspiration.energy

