IRW-News: Copper Giant Resources Corp: Copper Giant gibt aktuellen Stand der Exploration im Rahmen des 14.000-Meter-Bohrprogramms im Porphyr-Kupfer-Molybdän-Projekt Mocoa in Putumayo, Kolumbien, bekannt

IRW-PRESS: Copper Giant Resources Corp: Copper Giant gibt aktuellen Stand der Exploration im Rahmen des 14.000-Meter-Bohrprogramms im Porphyr-Kupfer-Molybdän-Projekt Mocoa in Putumayo, Kolumbien, bekannt

- Zwei Bohrgeräte haben nach starken Regenfällen von neuen Standorten aus ihre Arbeit wieder aufgenommen; Programm wieder im Zeitplan.

- MD-047 bei 800 m von geplanten 900 m; erste Kernproben wurden an das Labor geschickt, die Untersuchungsergebnisse werden in Kürze erwartet. MD-047 wurde gezielt konzipiert, um die Geometrie des hochgradigen Kerns des Porphyr-Systems Mocoa weiter zu bestimmen. Ziel ist es, die Ausrichtung und den Neigungswinkel der mineralisierten C- und B-Typ-Adern, die den Großteil der Kupfer- und Molybdänmineralisierung beherbergen, besser zu definieren.

- Bohrung MD-048 wurde am 16. Juni begonnen, um die Mo-Cu-Anomalie East Valley ~600 m östlich der aktuellen Ressourcenkonzentration zu bewerten. MD-048 ist die erste Bohrung, die zur Erprobung des Zielgebiets East Valley konzipiert wurde, nachdem östlich des aktuellen Bohrgebiets eine markante Molybdänanomalie im Boden und Gestein entdeckt wurde. Dies stellt einen bedeutenden Schritt über die bestehende Lagerstätte hinaus dar und zielt darauf ab, neues Mineralisierungspotenzial zu bewerten.

- Kampagne über 14.000 m mit Schwerpunkt auf einer bedeutenden Ressourcenerweiterung. Die aktuellen Bohrungen orientieren sich an dem Explorationsziel für Mai 2025 (977-1.247 Mio. Tonnen mit 0,49-0,55 % CuÄq), sollen die konzeptionellen Tonnen (siehe Pressemitteilung vom 20. Mai 2025) in Ressourcen umwandeln und auf den bisherigen starken Ergebnissen aufbauen.

Vancouver, British Columbia - 17. Juni 2025 / IRW-Press / Copper Giant Resources Corp. (Copper Giant oder das Unternehmen) (TSXV: CGNT, OTCQB: LBCMF, FWB: 29H0) gibt bekannt, dass die Bohrungen MD-047 und MD-048 im Rahmen des 14.000 Meter umfassenden Programms zur Ressourcenerweiterung auf dem Porphyr-Kupfer-Molybdän-Flagship-Projekt Mocoa in Putumayo (Kolumbien) derzeit im Gange sind. Nach intensiven Regenfällen in der Region und am Bohrstandort sind nun beide Bohrgeräte voll einsatzfähig und treiben das Programm aktiv voran.

Wir arbeiten wieder mit Volldampf. Da beide Bohrgeräte von neuen Plattformen aus arbeiten, gewinnt das Programm wieder an Schwung und liefert die Daten, die wir brauchen. MD-047 steht kurz vor dem Abschluss und liefert wichtige Erkenntnisse über die hochgradige Geometrie von Mocoa - aber die eigentliche spannendste Bohrung ist MD-048. Es ist unser erster Schritt auf neuem Terrain in East Valley. Bei Kupfer sind Größe, Umfang und Gehalt entscheidend - und bei Mocoa geht es zu einer Zeit voran, in der die Welt gerade erst beginnt, den Mangel an hochwertigen Lagerstätten zu erkennen. - so Ian Harris, President und CEO.

Bohrloch MD-047

Copper Giant setzt sein 14.000 Meter umfassendes Bohrprogramm zur Erweiterung der Ressourcen in der Porphyr-Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa im Süden Kolumbiens fort. Bohrloch MD-047 ist ein strategisch positioniertes Bohrloch, mit dem die Geometrie, Ausrichtung und Kontinuität der hochgradigen mineralisierten Strukturen im Kern des Systems untersucht werden sollen. Insbesondere soll mit diesem Bohrloch die Ausrichtung und der Neigungswinkel der kleinen B- und C-Typ-Adern, die den Großteil der Kupfer- und Molybdänmineralisierung bei Mocoa beherbergen, besser eingegrenzt werden. Das Bohrloch wurde mit einem Azimut von 70 Grad und einer Neigung von -68 Grad (siehe Tabelle 1 und Abbildung 1) ausgerichtet, was ungefähr senkrecht zur vorherrschenden strukturellen Tendenz der in Bohrloch MD-046 gemessenen Aderung verläuft. Bis zum 17. Juni 2025 hat MD-047 eine Tiefe von 800 Metern erreicht, die geplante Gesamttiefe beträgt 900 Meter. Die ersten Kernproben aus MD-047 wurden bereits zur Analyse an das Labor geschickt, die vollständigen Untersuchungsergebnisse werden in den nächsten Tagen erwartet. Diese Ergebnisse werden entscheidend dazu beitragen, das geologische Modell zu verfeinern, die Gewissheit über die Kontinuität der Mineralisierung zu erhöhen und Informationen für die Platzierung künftiger Step-out-Bohrungen zu liefern.

Bohrloch Easting Northing Höhe Geplante Tiefe Azimut Neigung Zone

MD-047 313634 137883 1834 900m 70 -68 Mocoa

MD-048 314329 137929 1669 800m 45 -50 East Valley

Tabelle 1. Informationen zu den Bohrlochkragen und zum Bohrlochdesign der Bohrlöcher MD-047 und MD-048 bei Mocoa. Die Koordinaten sind im UTM-System, Zone 18N und WGS84-Projektion angegeben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80032/CopperGiant_170625_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1. Draufsicht auf die Bohrlöcher MD-048 und MD-048.

*Die Koordinaten sind im UTM-System, Zone 18N und WGS84-Projektion angegeben.

Die detaillierte Anaconda-Log-Profilierung des Bohrlochs MD-047 zeigt mehrere Stadien hydrothermaler Alteration, wie sie auch in den jüngsten Bohrlöchern MD-044 (siehe Pressemitteilung vom 6. Januar 2025), MD-045 (siehe Pressemitteilung vom 26. Februar 2025) und MD-046 (siehe Pressemitteilung vom 6. Mai 2025) beobachtet wurden und geben Einblicke in die komplexe hydrothermale und magmatische Entwicklung der Lagerstätte. Die ersten 120 m durchschnitten einen stark argillisierten Dazitporphyr mit mehreren Generationen von D-Adern, die lokal zu Eisenoxiden (Leach Cap) alteriert sind. Unterhalb dieser Tiefe durchteufte die Bohrung einen intermineralisch serizitalterierten (lokal mit K-Feldspat überlagert) Porphyr (I1), der gut entwickelte A-Typ-Adern enthält, die frühe dunkle glimmerhaltige Adern (EDM) kreuzen, sowie mehrere C-Typ-Adern (chalcopyrithaltig), die frühere B-Typ-Adern (molybdenithaltig) durchschneiden. Dies ist ein direkter Beweis für eine komplexe und langwierige Mineralisierungsgeschichte in einem langlebigen Porphyrsystem.

MD-048

Im Rahmen der Strategie von Copper Giant zur Erweiterung des Mocoa-Porphyr-Systems ist Bohrloch MD-048 das erste Bohrloch, das ein neues Gebiet weit außerhalb der Grenzen des derzeit bebohrten und ressourcendefinierten Gebiets erschließt. Dieses Bohrloch untersucht das Zielgebiet East Valley - eine vielversprechende Zone, die durch eine starke Molybdänanomalie im Boden und Gestein östlich der Lagerstätte Mocoa abgegrenzt ist (siehe Abbildung 2 und Tabelle 2). Bemerkenswert ist, dass die bekannte Lagerstätte Mocoa selbst auf einer bedeutenden Molybdänanomalie liegt (siehe Abbildung 2) und sich diese Anomalie weiter nach Osten - auf dem Hügel - fortsetzt, was auf das Potenzial für weitere noch unentdeckte Porphyrzentren hindeutet. Dieses Konzept wird durch Beobachtungen aus Bohrloch MD-046 weiter untermauert, das (am Ende des Bohrlochs) einen kaliumhaltig alterierten (sekundären Biotit) Mikrodiorit-Porphyr (E0) durchschnitten hat (siehe Pressemitteilung vom 6. Mai 2025), der möglicherweise mit einem ausgeprägten magmatischen Impuls in Verbindung steht und auf eine neue Mineralisierungsquelle im Osten hindeutet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80032/CopperGiant_170625_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2. Planansicht von MD-048 mit der Molybdän-Bodenanomalie und ausgewählten Gesteinsproben. Der in Abbildung 3 dargestellte Querschnitt ist grau hervorgehoben.

*Gesteins- und Bodenproben sind naturgemäß selektiv. Daher sind diese Ergebnisse möglicherweise nicht repräsentativ für die zugrunde liegenden geologischen Werte oder die Gesamtmineralisierung innerhalb des Probenahmegebiets.

MD-048 ist ein bedeutendes Step-out-Bohrloch, das dazu dient, das Kupfer- und Molybdänpotenzial in diesem noch nicht erkundeten Gebiet zu bewerten und die Möglichkeit der Entdeckung weiterer Porphyrzentren außerhalb der bekannten Lagerstätte zu untersuchen. Das Ergebnis wird entscheidend dafür sein, ob sich die Mineralisierung in diese neue Zone ausdehnt und damit möglicherweise einen völlig neuen Zielkorridor eröffnet. Die Bohrungen von MD-048 begannen am 16. Juni 2025. Die Bohrung ist mit einem Azimut von 45 Grad und einer Neigung von -50 Grad ausgerichtet (siehe Tabelle 1 und Abbildung 3).

Proben Id Cu (ppm) Mo (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Easting Northing Höhe

R00189+ 205,85 18,92 6,0 2,8 314085 138007 1664

R00511+ 132,54 65,12 3,52 3,92 314102 137957 1622

124116 425,5 28,8 2,6 6,0 314161 137989 1632

124118 617,7 36,0 4,1 9,0 314178 138027 1654

124122 376,4 19,8 3,2 10,0 314240 138056 1678

124120 72,8 29,0 0,7 9,0 314159 138122 1738

R00207+ 361,23 33,7 8,94 11,16 314298 138217 1839

R00524 53,44 16,57 3,06 53,92 314555 138199 1890

R00564+ 619,8 28,02 7,47 12,35 314703 138476 1898

R00563 61,42 16,5 23,56 21,32 314797 138479 1849

Tabelle 2. Untersuchungsergebnisse ausgewählter Gesteinsproben aus dem Zielgebiet East Valley. Die Koordinaten sind im UTM-System, Zone 18N und WGS84-Projektion angegeben.

* Gesteinsproben sind naturgemäß selektiv. Daher sind diese Ergebnisse möglicherweise nicht repräsentativ für die zugrunde liegenden geologischen Werte oder die Gesamtmineralisierung innerhalb des Probenahmegebiets.

+Zuvor berichtet am 27. Januar 2025.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80032/CopperGiant_170625_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3. Querschnitt entlang des Bohrlochs MD-048 mit einem möglichen Projektionseinfluss von 200 m.

*Für die Kupferäquivalentberechnung (CuÄq) der Bohrlochabschnitte wurde die Formel CuÄq (%) = Cu (%) + 4,2 × Mo (%) herangezogen. Metallpreise: Cu 4,00 USD/Pfund und Mo 20,00 USD/Pfund. Metallausbeute: 90 % Cu und 75 % Mo. Gesteins- und Bodenproben sind naturgemäß selektiv. Daher sind diese Ergebnisse möglicherweise nicht repräsentativ für die zugrunde liegenden geologischen Werte oder die gesamte Mineralisierung innerhalb des Probengebiets.

Qualifizierter Sachverständiger und technische Angaben

Edwin Naranjo Sierra, Exploration Manager von Copper Giant, ist der designierte qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Er hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und verifiziert. Herr Naranjo hat einen MSc-Abschluss in Earth Sciences; er ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM).

*Kupferäquivalent (CuÄq) für Bohrlochabschnitte wird wie folgt berechnet: CuÄq (%) = Cu (%) + 4,2 × Mo (%), unter Verwendung von Metallpreisen von Cu - US$4,00/lb, Mo - US$20,00/lb. Die für das Ressourcenmodell verwendeten Metallgewinnungsraten betragen 90 % für Cu und 75 % für Mo.

Bei den mineralisierten Zonen bei Mocoa handelt es sich um große porphyrartige Zonen, und die gebohrten Mächtigkeiten werden als sehr nahe an den wahren Mächtigkeiten liegend interpretiert.

Copper Giant arbeitet nach einem strengen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokoll (QA/QC), das den besten Praktiken der Branche entspricht. Der Kerndurchmesser ist eine Mischung aus HQ und NQ, abhängig von der Tiefe des Bohrlochs. Diamantbohrkernboxen wurden fotografiert, gesägt, beprobt und in Abständen von maximal 2 Metern markiert, wobei an geologischen Grenzen Halt gemacht wurde. Die Proben wurden in Säcke verpackt, gekennzeichnet und für den Transport per LKW von den Kernaufzeichnungseinrichtungen von Copper Giant in Mocoa (Kolumbien) zur zertifizierten Probenaufbereitungseinrichtung von Actlabs in Medellin (Kolumbien) verpackt. ActLabs ist ein akkreditiertes, vom Unternehmen unabhängiges Labor. Die Proben werden in der Anlage in Medellin aufbereitet und mittels 4-Säure-Atomabsorptionsanalyse (AA) auf Kupfer und Molybdän untersucht. Die Proben werden per Luftfracht von Medellin zum zertifizierten Labor ActLabs in Guadalajara, Mexiko, transportiert, wo sie mittels 4-Säure-Aufschluss und ICP-MS auf eine Reihe von 57 Elementen analysiert werden. Um die kontinuierliche Qualität der Untersuchungsdaten und der Datenbank zu überwachen, hat Copper Giant QA/QC-Protokolle implementiert, die Standard-Probenahme-Methoden, die Verwendung von zertifiziertem Kupfer- und Molybdän-Standardmaterial, Leerproben und Duplikate (Feld, Vorbereitung und Analyse) umfassen, die nach dem Zufallsprinzip in die Probenahme-Sequenz eingefügt werden. Das QA/QC-Programm umfasst auch die laufende Überwachung der Dateneingabe, QA/QC-Berichterstattung und Datenvalidierung. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenentnahme, Sicherheit und Analyse festgestellt.

Über das Porphyr-System Mocoa

Das Projekt Mocoa befindet sich im Departement Putumayo, etwa 10 Kilometer von der Stadt Mocoa im Süden Kolumbiens entfernt. Copper Giant besitzt ein bezirksweites Landpaket von über 790 Quadratkilometern durch erteilte Titel und Anträge, das einen beträchtlichen Teil des jurassischen Porphyrgürtels abdeckt - eine wenig erkundete und äußerst vielversprechende metallogene Zone in den nördlichen Anden.

Mocoa wurde 1973 im Rahmen einer regionalen geochemischen Untersuchung durch die Vereinten Nationen und die kolumbianische Regierung entdeckt und war Gegenstand mehrerer Explorationskampagnen. Zwischen 1978 und 1983 umfassten die Folgearbeiten geologische Kartierungen, IP- und magnetische Geophysik, Oberflächenproben, Bohrungen und metallurgische Tests. Zusätzliche Bohrungen durch B2Gold in den Jahren 2008 und 2012 trugen dazu bei, das aktuelle geologische Verständnis zu verbessern.

Die Lagerstätte befindet sich in mitteljurassischen Dazit- und Quarz-Diorit-Porphyren, die in andesitisches bis dazitisches Vulkangestein in der Zentralkordillere Kolumbiens eindringen. Dieser 30 Kilometer breite tektonische Gürtel erstreckt sich bis nach Ecuador und beherbergt weitere bedeutende Porphyrsysteme wie Mirador, Warintza, San Carlos und Panantza. Mocoa weist eine klassische porphyrische Alterationszonierung auf: einen kalihaltigen Kern, einen serizischen Halo und eine äußere propylitische Zone mit einer Mineralisierung, die aus verstreutem Chalkopyrit und Molybdänit sowie lokalem Bornit und Chalkozit besteht und mit Stockworks und hydrothermalen Brekzien verbunden ist.

Das System weist eine vertikale Kontinuität von über 1.000 Metern, sich überschneidende hydrothermale Phasen und einen breiten Alterationsfußabdruck auf. Mehrere intrusive Phasen, Brekziationsereignisse und Erzganggenerationen deuten auf eine dynamische magmatisch-hydrothermale Entwicklung hin, die wahrscheinlich von mehr als einem Porphyrzentrum angetrieben wird.

Mocoa bleibt in alle Richtungen offen, wobei mehrere Satellitenziele über das gesamte Landpaket hinweg identifiziert wurden. Diese Merkmale unterstützen die Interpretation eines Porphyrsystems auf Distriktniveau und positionieren Mocoa als eines der bedeutendsten unerschlossenen Kupfer-Molybdän-Assets in den Anden.

1 Weitere Informationen finden Sie im technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 mit dem Titel Technical Report on the Mocoa Copper-Molybdenum Project, Colombia, dated January 17, 2022, prepared by Michael Rowland Brepsant, FAusIMM, Robert Sim, P.Geo, and Bruce Davis, FAusIMM. with an effective date of November 01, 2021

Über Copper Giant

Copper Giant Resources Corp. ist ein Teilunternehmen der Fiore Group, einer privaten und gut etablierten kanadischen Organisation, die für den Aufbau erfolgreicher, einflussreicher Unternehmen im gesamten Rohstoffsektor bekannt ist. Copper Giant wurde mit dem einzigen Ziel gegründet, hochwertige Kupferprojekte über die Ressourcendefinition hinaus zu erschließen - verantwortungsbewusst, effizient und mit langfristig positiven Auswirkungen.

Das Unternehmen wird von einem außergewöhnlich erfahrenen Team geleitet, das einige der wenigen großen Kupferminen, die in den letzten zwei Jahrzehnten erschlossen wurden, erfolgreich von der Entdeckung bis zur Errichtung geführt hat.

Der derzeitige Schwerpunkt von Copper Giant liegt auf der Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa im Süden Kolumbiens, das als eines der größten unerschlossenen Ressourcengebiete dieser Art in Nord- und Südamerika gilt. Jüngste Explorationserfolge haben ein entsprechendes Potenzial weit über die ursprüngliche Ausdehnung der Vorkommen hinaus aufgezeigt. Dadurch ist Mocoa zu einem aussichtreichen Kandidaten mit Distriktpotenzial avanciert - und gilt als Katalysator für die Namensgebung und Entwicklung des Unternehmens.

Copper Giant wird von den Werten Respekt und Verantwortung getragen und ist der Good Neighbor-Philosophie verpflichtet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine nachhaltige Wertschöpfung für alle Stakeholder zu erwirtschaften und eine bedeutende Rolle in der globalen Energiewende zu spielen.

Weitere Informationen

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 294 9039

harris@liberocopper.com

Tetiana Konstantynivska

Vice President Investor Relations

+1 778 829 8455

tk@liberocopper.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Alle darin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen zu den erwarteten Bohrergebnissen von MD-047 und MD-048; das Ergebnis der aktuellen Ressourcenexpansionsstrategie des Unternehmens; andere Aktivitäten und Errungenschaften des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Zeitplan und den Erfolg der Weiterentwicklung des Projekts Mocoa, die Erweiterung der Ressourcenbasis von Mocoa und die Umsetzung der vorgeschlagenen Änderung, einschließlich ihres erwarteten Zeitpunkts und der Genehmigung der vorgeschlagenen Änderung durch die TSXV, sind als zukunftsgerichtet anzusehen. Obwohl Libero Copper der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die Volatilität der Stammaktien des Unternehmens, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die Ungewissheit von Reserven- und Ressourcenschätzungen, die Risiken, die mit dem Nichterreichen der Produktion verbunden sind, Verfahrens-, Genehmigungs- und Meldepflichten, Risiken im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit in Auslands- und Entwicklungsländern und der Einhaltung ausländischer Gesetze, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen ausländischer Gesetze und einer sich ändernden Bergbaupolitik und lokalen Eigentumsvorschriften in Kolumbien, die allgemeine Wirtschafts-, Markt-, politische oder Geschäftslage sowie behördliche und administrative Genehmigungen. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

