EQS-News: Das PNE 240 MW-Photovoltaik-Projekt Khauta Süd in Südafrika erreicht den finalen Meilenstein in der Projektentwicklung

Das PNE 240 MW-Photovoltaik-Projekt Khauta Süd in Südafrika erreicht den finalen Meilenstein in der Projektentwicklung



Corporate News

Das PNE 240 MW-Photovoltaik-Projekt Khauta Süd in Südafrika erreicht den finalen Meilenstein in der Projektentwicklung

Meilenstein basiert auf dem Financial Close zwischen der NOA Group und der Standard Bank

Wichtiger Schritt für das Engagement von PNE in Südafrika

Cuxhaven, 18. Juni 2025 – Die PNE-Gruppe ist erneut international erfolgreich. Anfang Juni 2025 bestätigte die Standard Bank den Financial Close für das 240-MW-PV-Projekt Khauta Süd in Südafrika. Darüber hinaus wird auch der Financial Close für das 110-MW-PV-Projekt Khauta West bis Ende Juli 2025 erwartet. Der Financial Close ist der letzte Zahlungsmeilenstein und somit der Abschluss des Projekts für WKN Windcurrent, dem südafrikanische Entwicklungsteam der PNE-Gruppe. Die ersten Baumaßnahmen haben nun begonnen. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2027 geplant.

Zu Beginn 2024 schloss die PNE-Gruppe mit dem südafrikanischen Energieunternehmen NOA Group Ltd. (NOA) eine Verkaufs- und Projektentwicklungsvereinbarung für zwei Photovoltaik-Projekte (Khauta Süd und Khauta West) mit einer Gesamtnennleistung von 350 MW. Seitdem haben WKN Windcurrent und NOA zusammengearbeitet, um die Netzkapazitäten für beide Projekte zu sichern und die Aufgaben zu erledigen, die zum Erreichen des Financial Close nötig waren.

“Das Erreichen des Financial Close für das Projekt Khauta Süd ist ein sehr großer Meilenstein. Die PNE-Gruppe ist stolz, in der frühen Entwicklungsphase dieses Projekts eine entscheidende Rolle gespielt zu haben”, sagt Heiko Wuttke, CEO der PNE AG. “Wir haben sehr eng mit dem Entwicklungsteam von NOA zusammengearbeitet, um diesen Meilenstein zu erreichen. Das zeigt einmal mehr, dass PNE auch nach dem Verkauf eines Projekts ein zuverlässiger Projektentwickler und Partner ist.”

“Dieses Projekt ist ein Beweis für die Stärke der Partnerschaft und das gemeinsame Engagement von NOA und WKN, den Ausbau erneuerbarer Energien in großem Maßstab in Südafrika voranzutreiben. Wir freuen uns auf die Zukunft des Khauta-Projekts und seinen Beitrag zu einem saubereren, widerstandsfähigeren Energiesektor in Südafrika”, erklärt Karel Cornelissen, CEO von NOA.

Die PNE-Gruppe ist seit 2010 in Südafrika tätig. Die Pipeline von Windenergie- und Photovoltaik-Projekten umfasst rund 5 GW (Stand Ende 2024). PNE ist darüber hinaus in Südafrika noch bei zwei Wasserstoffprojekten engagiert.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.

Kontakt:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 - 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 - 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

