Rheinmetall geht Partnerschaft mit US-Konzern Anduril ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Rheinmetall schmiedet eine strategische Partnerschaft mit dem für seine Marschflugkörper bekannten US-Konzern Anduril Industries.

Bei dem Abkommen gehe es um die gemeinsame Entwicklung und Fertigung der Anduril-Flugkörper Barracuda und Fury sowie von Feststoffraketenmotoren für den europäischen Markt, teilte Rheinmetall am Mittwoch mit. "Gemeinsam mit Rheinmetall entwickeln wir Systeme, die schnell produziert, breit eingesetzt und an die sich wandelnden NATO-Missionen angepasst werden können", sagte Anduril-Chef Brian Schimpf.

Anduril und Rheinmetall hatten bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Dabei ging es um Systeme zur Abwehr von Drohnen. Der Düsseldorfer Konzern setzt im Rahmen seines rasanten Wachstums auch auf Kooperationen, so fertigt er etwa in einem Gemeinschaftsunternehmen mit der italienischen Leonardo Kampfpanzer. Mit dem US-Unternehmen Lockheed Martin arbeitet Rheinmetall bei Raketen und Kampfflugzeugen zusammen.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)