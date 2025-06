Thyssenkrupp treibt TKMS-Abspaltung voran - Vertrag von Chef Lopez verlängert

ESSEN (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp treibt die Pläne zur Abspaltung seiner Marinesparte TKMS voran. Der Aufsichtsrat stimmte den Plänen des Managements zur Verselbständigung am Freitag zu, wie das Unternehmen in Essen mitteilte. Die Aktionäre sollen in einer außerordentlichen Hauptversammlung am 8. August darüber befinden. Abgespalten werden soll ein Anteil von 49 Prozent einer neuen Holding-Gesellschaft. Aktionäre sollen TKMS-Anteile im Verhältnis ihrer Beteiligung an Thyssenkrupp AG übertragen bekommen. Eine Börsennotiz werde noch in diesem Kalenderjahr angestrebt. Die neue Eigenständigkeit soll die Wettbewerbsfähigkeit und Wachstumschancen von TKMS stärken, hieß es.

Zudem verlängerte der Aufsichtsrat den Vertrag von Konzernchef Miguel López um fünf Jahre./nas/he