AKTIE IM FOKUS 2: Continental schwächeln nach Kapitalmarkttag

(neu: Überschrift, Einstieg und Schlusskurs)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf Aussagen beim Kapitalmarkttag von Continental hat die Aktie am Dienstag mit deutlichen Kursschwankungen und letztlich mit einem klaren Verlust reagiert. Vor der Veranstaltung im Plus liegend, sackte sie zunächst um bis zu 2,4 Prozent ins Minus ab, nachdem der Vorstand ein niedrigeres Margenziel ausgegeben hatte. In der Folge pendelte der Kurs, um am Ende mit einem Rückgang von 2,9 Prozent bei 71,90 Euro auf dem tiefsten Stand seit mehr als sechs Wochen aus dem Handel zu gehen.

Anleger taten sich zunächst schwer, das Gesamtpaket der Neuigkeiten auszuwerten. Continental passte im Zuge des Kapitalmarkttags die Ziele für das laufende Jahr an, die bereits ohne das im September vor der Abspaltung stehende Automotive-Geschäft formuliert sind. Für dieses Jahr wird für die verbleibenden Geschäfte zwar eine unveränderte Umsatz-Bandbreite prognostiziert, aber eine niedrigere operative Marge. Diese soll nun bei 10 bis 11 Prozent herauskommen anstatt der zuvor angesteuerten 10,5 bis 11,5 Prozent.

Außerdem kündigte das Unternehmen auf seinem Weg zum reinen Reifenhersteller auch für das kommende Jahr die vollständige Trennung vom Bereich Kunststofftechnik an, der unter Contitech firmiert. Dieser Schritt kam aber wenig überraschend, da ein Verkauf bereits als wahrscheinlichste Option genannt worden war. Continental stellte angesichts der zufließenden Mittel in Aussicht, eine Sonderdividende oder Aktienrückkäufe zu prüfen.

Thema Nummer Eins unter Analysten waren aber die Zielsetzungen, zumal der Margenausblick laut dem Bernstein-Experten Harry Martin auch im Reifengeschäft gekürzt wurde. Er bezog sich in seinen Kommentar auch auf die mittelfristigen Ziele für den künftigen Continental-Konzern, die Teile von Contitech noch beinhalteten und "wenig Aufregendes" mit sich brächten. Auf Sicht von drei bis fünf Jahren rechnet das Management mit einer Ebit-Marge von 12 bis 14,5 Prozent, was seine Erwartung nicht erfülle - und dies vor allem wegen des Reifengeschäfts, in dem die Zukunft des Unternehmens liegt.

Continental habe sich wegen des Reifengeschäfts zurückhaltender als bisher für die Margen geäußert, schrieb denn auch Analyst Michael Aspinall von Jefferies in einer ersten Einschätzung. Stark seien im Reifengeschäft aber die operativen Barmittel (Free Cashflow) gewesen./edh/tih/stk/jha/