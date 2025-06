Aktien Frankfurt Schluss: Börsenparty nach Waffenruhe in Nahost

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran hat auch den deutschen Aktienmarkt am Dienstag beflügelt. Ein Einbruch der Ölpreise auf das Vorkriegsniveau war Ausdruck der großen Erleichterung. Zwar gab es von den Kriegsparteien gegenseitige Vorwürfe, dass die Waffenruhe verletzt worden sei. Laut dem US-Präsidenten Donald Trump ist sie aber weiter in Kraft.

Der Dax verließ seinen jüngsten Abwärtstrend, den er nach dem Rekord Anfang Juni eingeschlagen hatte. Am Ende gewann der deutsche Leitindex 1,60 Prozent auf 23.641,58 Punkte. Er näherte sich damit wieder seiner 21-Tage-Linie, die ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend ist. Der MDax schloss 2,30 Prozent höher bei 29.957,56 Zählern.

"Anleger, die von Anfang an auf einen zeitlich und regional begrenzten Konflikt gesetzt und Ruhe bewahrt hatten, sehen sich bestätigt. Und die Zweifler mit etwas mehr Risikoscheu müssen jetzt wieder einsteigen", erklärte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets die deutliche Erholung.

Zudem kam gut an, dass die vom Ifo-Institut gemessene Unternehmensstimmung in Deutschland im Juni ihren höchsten Stand seit über einem Jahr erreicht hatte. Die geplanten Milliardeninvestitionen der neuen Bundesregierung in die Infrastruktur hellten die Stimmung auf, hieß es. Die Haushaltspläne dafür wurden am Dienstag im Kabinett von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) auf den Weg gebracht./edh/jha/