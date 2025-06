Aktien New York Schluss: Entspannung in Nahost treibt an - Ölpreise geben nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Ölpreisrutsch im Zuge des Waffenstillstands zwischen Israel und dem Iran hat den US-Aktienmarkt am Dienstag angetrieben. Anleihen gerieten nach Aussagen von Notenbankpräsident Jerome Powell unter Druck, was die Dividendenpapiere zusätzlich stützte.

US-Präsident Donald Trump hatte die Waffenruhe für Dienstagmorgen angekündigt, Israel und der Iran bestätigten sie. Danach warfen sich beide Seiten den Bruch der Vereinbarung vor. Laut Trump ist die Vereinbarung aber weiterhin in Kraft. Doch die Lage bleibt fragil.

Der Dow Jones Industrial schloss 1,2 Prozent höher bei 43.089,02 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,1 Prozent auf 6.092,18 Zähler. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 legte um 1,5 Prozent auf 22.190,52 Punkte zu./he/jha/