EQS-Adhoc: Autodoc SE: Autodoc SE verschiebt geplante Privatplatzierung und Börsennotierung

24.06.2025 / 16:21 CET/CEST

Berlin, 24. Juni 2025

Autodoc SE verschiebt geplante Privatplatzierung und Börsennotierung

Die Autodoc SE und ihre Aktionäre AutoTech GmbH & Co. KG sowie Accelerate Bidco GmbH haben heute beschlossen, die geplante Privatplatzierung und Börsennotierung der Autodoc SE zu verschieben. Der Handelsstart der Aktien der Autodoc SE im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse war für Mittwoch, den 25. Juni 2025 geplant. Ein Börsengang zu einem späteren Zeitpunkt wird weiterhin von der Gesellschaft und den Aktionären geprüft.

Pressekontakt

Kai Bremer

Vice President Treasury and Investor Relations

Tel.: +49 30 208476524

Mobil: +49 175 2170089

Email: k.bremer@autodoc.eu

AUTODOC SE, Kurfürstendamm 22, 10719 Berlin

Tina Rodriguez

Director of Communications

Tel.: +49 30 208476524

Mobil: +49 160 99051581

Email: t.rodriguez@autodoc.eu

AUTODOC SE, Kurfürstendamm 22, 10719 Berlin

