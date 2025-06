EQS-News: Porsche Consulting wird neuer Mieter in PANDIONs OFFICEHOME Pollux in Berlin-Friedrichshain

EQS-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe

Porsche Consulting wird neuer Mieter in PANDIONs OFFICEHOME Pollux in Berlin-Friedrichshain



24.06.2025 / 07:00 CET/CEST

Mietvertrag über mehr als 800 Quadratmeter Bürofläche unterzeichnet

Porsche Consulting mietet Teile des 5. OG inklusive Dachterrasse

Entwicklung ist Teil des OFFICEHOME Ostkreuz Campus mit drei Gebäuden in zentraler Lage in Berlin-Friedrichshain

Köln, 24.06.2024 Der Kölner Projektentwickler PANDION (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5) hat mit der Porsche Consulting GmbH einen Mietvertrag für Büroflächen im OFFICEHOME Pollux in Berlin-Friedrichshain geschlossen. Das renommierte Beratungsunternehmen wird 835 Quadratmeter im 5. Obergeschoss des innovativen und nachhaltigen Bürogebäudes beziehen, das Teil des dreiteiligen OFFICEHOME Ostkreuz Campus ist. Zu den angemieteten Flächen gehören auch eine großzügige Dachterrasse sowie PKW-Stellplätze und weitere exklusive Fahrradstellplätze im gesicherten Untergeschoss.

„Wir freuen uns, Porsche Consulting als weiteren namhaften Mieter im OFFICEHOME Pollux begrüßen zu dürfen. Dass sich immer mehr renommierte Unternehmen für unser Projekt entscheiden, bestätigt die Attraktivität des Standorts sowie des Gebäudekonzepts für innovative und zukunftsorientierte Firmen“, so Sven Hoffmann, Leiter der PANDION Niederlassung in Berlin.

Mit der Unterzeichnung des Mietvertrags durch Porsche Consulting gewinnt das OFFICEHOME Pollux weiter an Profil. Das Gebäude ist Teil des OFFICEHOME Ostkreuz Campus und teilt sich diesen mit dem bereits fertiggestellten OFFICEHOME Zinc, das vollständig von Enpal genutzt wird. Das Greentech-Unternehmen hat zudem Flächen im OFFICEHOME Pollux angemietet. Mit der Anmietung von Porsche Consulting liegt der Vorvermietungsstand damit bei rund 30 Prozent vor Fertigstellung. Diese ist für August 2025 vorgesehen. Im OFFICEHOME Pollux stehen weitere attraktive Büroflächen zur Verfügung, die neuen Mietern moderne Architektur und flexible Nutzungsmöglichkeiten bieten.

Bei der Vermietung war die Savills Immobilien Beratungs-GmbH vermittelnd tätig.

Über das OFFICEHOME Pollux

Das OFFICEHOME Pollux, entworfen von Kadawittfeldarchitektur, setzt mit seiner gläsernen Fassade und innovativen Innengestaltung neue Maßstäbe für zeitgemäße Arbeitswelten. Es bietet eine Gesamtmietfläche von rund 29.000 Quadratmetern verteilt auf 6 Geschosse, mit Teilbarkeiten pro Etage von ca. 350 bis 5.000 Quadratmetern. Das Gebäude wird nach Effizienzgebäude 55-Standard errichtet und strebt eine DGNB-Zertifizierung in Gold an. Eine WiredScore-Auszeichnung in Gold steht für eine hervorragende digitale Infrastruktur und Konnektivität. Ein weiterer Fokus liegt auf modernen Wasser- und Begrünungskonzepten: Durch die Entsiegelung ehemaliger Industrieflächen sowie umfangreiche Begrünungsmaßnahmen im Innenhof und auf den Dachterrassen wird das Mikroklima am Standort deutlich verbessert. Ein innovatives Wassermanagementsystem sorgt dafür, dass Regenwasser vor Ort zurückgehalten und zur Bewässerung genutzt wird. Der Innenhof mit heimischen Pflanzen, Retentionsflächen und begrünten Mulden trägt zusätzlich zur Kühlung bei. Diese Maßnahmen fördern nicht nur eine nachhaltige Gebäudenutzung, sondern mindern auch die Wärmebelastung im urbanen Raum.

Über den OFFICEHOME Ostkreuz Campus

Der OFFICEHOME Ostkreuz Campus liegt zentral zwischen Mediaspree, Rummelsburger Bucht und dem Bahnhof Ostkreuz und umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 52.500 Quadratmetern. In der Mobilitätsinfrastruktur gibt es etwa 550 Fahrradstellplätze, davon 20 Prozent mit E-Ladestationen, sowie 183 Pkw-Stellplätze in den Tiefgaragen. Das OFFICEHOME Zinc wurde im ersten Bauabschnitt im Spätsommer 2024 fertiggestellt und im Oktober des gleichen Jahres an den Single Tenant Enpal übergeben. Die Fertigstellung des OFFICHOME Pollux ist für August 2025 vorgesehen. Abschließend wird der dritte Bauabschnitt realisiert.

Pressekontakt:

PANDION AG

Rahel Camps

Leitung Unternehmenskommunikation

Im Mediapark 8, 50670 Köln

Tel. +49 (0) 221/71600-219

E-Mail: camps@pandion.de

www.pandion.de, www.officehome.de



Investor Relations

IR.on AG

Tel. +49 (0) 221-9140-970

E-Mail: ir@pandion.de

www.ir-on.com

Über die PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit rund 4.000 hochwertige Wohnungen sowie 14 größere Büroobjekte unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 6 Milliarden Euro, davon rund 3,4 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

