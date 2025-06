Aktien Europa: Wenig Bewegung an Europas Börsen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Anders als im robusten Dax hat sich an anderen europäischen Börsen am Donnerstag wenig getan. Sowohl der Auswahlindex der Eurozone Eurostoxx 50 als auch der breiter gefasste Stoxx 50 verzeichneten leichte Verluste, und profitierten damit nicht von den Kursgewinnen an der Wall Street und dem neuerlichen Rekordhoch im Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 .

Der EuroStoxx 50 schloss 0,15 Prozent tiefer bei 5.244,03 Punkten. Außerhalb des Euroraums hielt sich der Schweizer SMI stabil bei 11.880,00 Punkten, während der britische Leitindex FTSE 100 um 0,19 Prozent zulegte auf fast 8.735,60 Punkte.

Die Waffenruhe in Nahost hat ihre kurzzeitige Triebkraft längst verloren und ganz abhaken können die Anleger ihre Sorgen ohnehin nicht. Denn im Iran hat der Wächterrat der vorübergehenden Aussetzung der Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zugestimmt. Derweil schwebt auch die im Juli anstehende Entscheidung des Weißen Hauses über die Zölle gegen die EU als Damoklesschwert über dem Markt. Die Anleger halten sich daher mit größeren Wetten zurück./ag/jha/