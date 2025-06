Nasdaq-100 Index® - Allzeithoch: Hilft die Saisonalität …

… den zuletzt mehrfach beschriebenen Deckel aus den historischen Hochständen bei 22.133/22.223/22.042 Punkten nachhaltig zu lüften? Das ist beim Nasdaq-100® derzeit die absolute Schlüsselfrage (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 18. und 25. Juni). Wie bereits diskutiert, würde ein erfolgreicher Ausbruch – sprich ein nachhaltiger Vorstoß in „uncharted territory“ – für ein prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. Der Faktor „Saisonalität“ liefert dabei möglicherweise eine wichtige Steilvorlage. Sowohl im US-Nachwahljahr als auch im sog. „5er-Jahr“ zeichnet sich der Juli durch eine starke Wertentwicklung aus – und das gemäß beider Zyklen mit einer ebenfalls überdurchschnittlichen Trefferquote. Diese saisonalen Rahmenbedingungen haben uns veranlasst, tiefer in die Analyse der kurzfristigen Zyklik einzusteigen. Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends legen die US-Technologietitel von Ende Juni bis Mitte Juli um knapp 3 % zu – ein beachtliches Plus in so kurzer Zeit. In 76 % all dieser Zeiträume seit 2000 konnte der Nasdaq-100® dabei tatsächlich Kursgewinne realisieren. Per Saldo stehen die Chancen für einen Ausbruch nach Norden recht gut, was charttechnisch die dauerhafte Auflösung der o. g. Schiebezone zur Folge hätte.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.