EQS-Media / 30.06.2025 / 16:55 CET/CEST



AUSTRIACARD HOLDINGS AG

gibt im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung

Änderungen im Aufsichtsrat bekannt

30. Juni 2025 - AUSTRIACARD HOLDINGS AG (im Folgenden „ACAG” oder die „Gesellschaft”), ein internationaler Konzern für angewandte Technologien mit Hauptsitz in Wien und notiert an der Athener und Wiener Börse unter dem Kürzel „ACAG“, gibt im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung vom 24. Juni 2025 Änderungen in seinem Aufsichtsrat bekannt.

Gemäß früheren Bekanntgaben der Gesellschaft vom 13. Mai und 25. Juni 2025, wurden Herr Nikolaos Lykos und Prof. Stefano Brusoni in der ordentlichen Hauptversammlung am 24.06.2025 zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrates bestellt. Ihre Amtszeit läuft bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2026 beschließt.

Nach dieser Wahl besteht der Aufsichtsrat nun aus vier Mitgliedern: Herrn John Costopoulos, DDr. Martin Wagner, Herrn Nikolaos Lykos und Prof. Stefano Brusoni.

Die Gesellschaft freut sich, Prorektor und Professor für Technologie- und Innovationsmanagement an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich), Prof. Stefano Brusoni, im Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Prof. Brusoni bringt umfassende akademische Erfahrung in den Bereichen Innovation, künstliche Intelligenz, digitale Plattformen und Entscheidungsfindungen in komplexen Umgebungen mit, die für die strategische Ausrichtung der Gruppe von großer Bedeutung sind.

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.400 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Kürzel “ACAG” notiert.

Emittentin: AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Lamezanstraße 4-8

1230 Wien

Österreich

Ansprechpartner: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director

Tel.: +43 1 61065 - 357

E-Mail: investors@austriacard.com

Website: www.austriacard.com

ISIN(s): AT0000A325L0

Börse(n): Wiener Börse (Prime Market), Athener Börse (Main Market)

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Schlagwort(e): Forschung/Technologie

30.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com





2162708 30.06.2025 CET/CEST