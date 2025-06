EQS-Adhoc: EAMD European AeroMarine Drones AG: Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der HORTEN Aircraft GmbH

EQS-Ad-hoc: EAMD European AeroMarine Drones AG / Schlagwort(e): Expansion/Fusionen & Übernahmen

EAMD European AeroMarine Drones AG: Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der HORTEN Aircraft GmbH



Berlin, 30. Juni 2025. Die EAMD European AeroMarine Drones AG (WKN: 661195 / ISIN: DE0006611957) („EAMD“) beabsichtigt bis 31.03.2026 den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der HORTEN Aircraft GmbH. Für den Erwerb von 51 % der Anteile an HORTEN Aircraft GmbH von der Lindig Gruppe wird die EAMD ihren Aktionären eine Sachkapitalerhöhung vorschlagen.

HORTEN

Die HORTEN Aircraft GmbH – eine Gesellschaft der LINDIG Gruppe – widmet sich ganz den Flugzeugen ohne klassischen Rumpf und Leitwerk – den sogenannten Nurflügeln. Basierend auf Jahrzehnten der Erfahrung und zahlreichen Vorgängermodellen stellte die HORTEN Aircraft in 2019 den zweisitzigen Demonstrator HORTEN HX-2 vor. Die Präsentation auf der Fachmesse AERO Friedrichshafen und insbesondere der Flug dorthin sorgten für internationale Aufmerksamkeit. Aktuell bereitet die HORTEN Aircraft die Serienentwicklung eines Nurflügelflugzeugs für die General Aviation vor.

EAMD European AeroMarine Drones AG:

Die EAMD AeroMarine Drones AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Berlin. EAMD bietet innovative und nachhaltige Luftfahrtkonzepte, für hoheitliche wie zivile Anwendungen (dual use) bei Leichtflugzeugen und Drohnen. Das Unternehmen steht für den technischen Wandel in der Flugzeugtechnik hin zur Hybriden Technik (Elektro- und Wasserstoffantrieb).

LINDIG-Gruppe

LINDIG ist eine familiengeführte Unternehmensgruppe mit Sitz in Thüringen (Deutschland), die auf eine 125-jährige Geschichte zurückblicken kann und Unternehmen und Dienstleistungen aus den Geschäftsbereichen Intralogistik und Höhenzugangstechnik sowie Luftfahrt vereint. Mit mehr als 400 Mitarbeitern an 8 Standorten erwirtschaftete die LINDIG-Gruppe im Jahr 2024 einen Umsatz von ca. 100 Millionen Euro. Die LINDIG GmbH ist dabei die Holding-Gesellschaft der LINDIG Gruppe.

Kontakt:

Dr. Marco Metzler

Vorstand

E-Mail: marco.metzler@eamd.eu

