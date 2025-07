Bundesagentur legt Juni-Statistik für den Arbeitsmarkt vor

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Inmitten von Wirtschaftsflaute und Sorgen um den Standort Deutschland gibt die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag ihre Monatsstatistik für den Juni zum Arbeitsmarkt in Deutschland bekannt. Die Frühjahrsbelebung war in den zurückliegenden Monaten schwach ausgefallen. Experten rechnen auch im Juni nicht mit einer Trendwende.

Im Gegenteil: Arbeitsmarktforscher gehen davon aus, dass in diesem Sommer die Marke von drei Millionen Arbeitslosen überschritten wird. Im Mai waren 2,919 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Normalerweise sinkt die Zahl im Juni saisonbedingt, bevor es in der Sommerpause zu steigenden Arbeitslosenzahlen kommt.

Zu der schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt passt, dass auch die Zahl der offenen Stellen immer weiter zurückgeht. Das Jobportal "Indeed" meldete, die Zahl der offenen Stellen sei auf den Stand von vor vier Jahren zurückgegangen. Das bedeutet im Juni ein Minus von 2,2 Prozent im Vergleich zum Mai. Die Stimmung in der Wirtschaft bessere sich langsam, doch lasse sich dies am Stellenmarkt noch nicht ablesen./dm/DP/nas