Israel weitet Angriffe im Gazastreifen aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kairo (Reuters) - Israel hat am Dienstag seine Angriffe im Norden und Süden des Gazastreifens mit Kampfflugzeugen und Panzern massiv ausgeweitet.

Dabei wurden nach Angaben von Anwohnern und örtlichen Gesundheitsbehörden ganze Häusergruppen zerstört und mindestens 20 Menschen getötet. Das israelische Militär rief erneut zu Evakuierungen auf, woraufhin Tausende von Palästinensern erneut die Flucht ergriffen. Augenzeugen zufolge stießen israelische Panzer in östliche Stadtteile von Gaza-Stadt sowie in Chan Junis und Rafah im Süden vor. Eine Stellungnahme des israelischen Militärs lag zunächst nicht vor.

Die Angriffe erfolgten, während sich Ron Dermer, ein enger Vertrauter von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, zu Gesprächen in Washington aufhielt. Einer Sprecherin von US-Präsident Donald Trump zufolge trifft Dermer dort Regierungsvertreter. Einem israelischen Regierungsvertreter zufolge soll er die Möglichkeiten für einen Waffenstillstand und regionale diplomatische Abkommen ausloten. Netanjahu selbst wird nächste Woche in Washington erwartet und soll Trump am 7. Juli treffen.

Die Verhandlungen über eine Verlängerung eines sechswöchigen Waffenstillstands von Anfang des Jahres sind seit Längerem festgefahren. Die Vermittler Katar und Ägypten haben palästinensischen und ägyptischen Kreisen zufolge ihre Kontakte zu beiden Seiten intensiviert, ein Datum für eine neue Verhandlungsrunde gibt es jedoch noch nicht. Die radikal-islamische Hamas will die verbliebenen Geiseln nur im Rahmen eines Abkommens freilassen, das den Krieg beendet. Israel fordert die Freilassung der Geiseln, will den Krieg aber erst dann für beendet erklären, wenn die Hamas entwaffnet ist und nicht mehr über den Gazastreifen herrscht.

Der Krieg begann am 7. Oktober 2023 mit einem Überfall von Hamas-Kämpfern auf Israel, bei dem 1200 Menschen getötet und 251 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Bei der anschließenden Militäroffensive Israels wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mehr als 56.000 Palästinenser getötet. Fast die gesamte Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen wurde vertrieben. Die humanitäre Lage in dem Küstenstreifen wird als katastrophal beschrieben.

(Bericht von Nidal al-Mughrabi; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Sabine Ehrhardt; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)