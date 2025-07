OTS: F/G/M Mettchen Müller GmbH / Zwei Platzhirsche, eine Richtung: F/G/M ...

Zwei Platzhirsche, eine Richtung: F/G/M Automobil GmbH Franz Graf Mettchen und Endres-Gruppe Oranienburg fusionieren zu neuem Mobilitäts-Champion der Hauptstadtregion (FOTO) Fürstenwalde/Oranienburg (ots) - F/G/M Mettchen Müller GmbH ist größter inhabergeführter Mercedes-Händler der Hauptstadtregion / über 630 Mitarbeitende / Unternehmen verantwortet 250 Millionen Euro Umsatz pro Jahr Zwei etablierte Namen, ein gemeinsames Ziel: Die F/G/M Automobil GmbH Franz Graf Mettchen und die Endres Gruppe schließen sich zusammen. Mit Wirkung zum 1. Juli 2025 bündeln beide Unternehmen ihre Kräfte unter einem neuen Dach. Es entsteht ein schlagkräftiger Mercedes-Benz Partner mit über 630 Mitarbeitenden, einer gemeinsamen DNA und einem klaren Fokus auf Servicequalität, Kundennähe und Zukunftsfähigkeit. Die neue Gruppe zählt zu den größten inhabergeführten Mercedes-Benz Partnern im Osten Deutschlands. "Autoverkauf heißt schon lange nicht mehr: Kunden beraten, Vertrag abschließen, fertig. Es heißt verstehen, begleiten und begeistern - online wie offline, mit Handschlag oder mit einem Klick. Genau das können wir künftig auf einem neuen Niveau anbieten", sagen Torsten Diehl und Leon Müller, die Köpfe hinter der Fusion. Beide werden das neue Unternehmen künftig als Geschäftsführer leiten. Diehl übernimmt die Rolle des Sprechers der Geschäftsführung und verantwortet die Unternehmensbereiche Finanzen und Service. Müller ist für den Vertrieb der Fahrzeuge verantwortlich. Zusammen wachsen, gemeinsam gestalten Mit fünf Standorten in Fürstenwalde, Erkner, Frankfurt (Oder), Luckenwalde und Königs Wusterhausen bringt F/G/M umfassende Vertriebsstärke für Mercedes-Benz PKW und Transporter ein. Im Service-Bereich kommen LKW, Unimog, Evobus und smart hinzu. Die Endres Gruppe ergänzt das Portfolio um zusätzliche Vertriebs- und Servicestandorte in Berlin, Hennigsdorf, Oranienburg, Prenzlau und Strausberg - darunter die jüngst akquirierten Gesellschaften K.I.B. und BTS, die als spezialisierte Mercedes-Benz Werkstätten für Nutzfahrzeuge, Busse und Vermietung operieren. Ebenso im Portfolio: Servicestandorte für eine große Möbelhauskette in Barsbüttel, Günthersdorf, Köln, Langenselbold und Waltersdorf. Leon Müller sagt zu den Herausforderungen der Automobilbranche: "Unsere Kunden erwarten heute ganzheitliche Lösungen - vom Leasingangebot bis zur App. Sie wollen digital, agil und unkompliziert begleitet werden. Genau das können wir künftig in der gesamten Region verlässlich abbilden." Und Torsten Diehl ergänzt: "In der täglichen Werkstattarbeit entscheiden Millimeter - und genauso präzise sind unsere Ansprüche an Prozesse, Abläufe und Kundenkontakt. Die Fusion erlaubt uns, noch zielgerichteter zu investieren, auszubilden und zu modernisieren." Synergien mit Substanz Mit dem Zusammenschluss entsteht ein Netzwerk mit Standorten in Berlin und Brandenburg - verbunden durch gemeinsame Prozesse, abgestimmte IT-Systeme und gemeinsame Schulungen. Kunden profitieren künftig von einem umfassenden Leistungsangebot aus einer Hand, egal ob Privat- oder Flottenkunde, PKW-Fahrer oder Busbetreiber. Die neue Gruppe bleibt dabei weiterhin inhabergeführt und eigenständig - aber größer, digitaler, resilienter. Künftig stehen nicht nur Fahrzeuge, sondern ganzheitliche Mobilitätslösungen im Zentrum: vom klassischen Leasingvertrag über den Servicetermin per App bis hin zur kurzfristigen Flottenvermietung oder einem Reparatur-Hub für E-Busse. Die Gesellschafter des Unternehmens, Frank Mettchen, und Stefan Müller, zeigen sich zufrieden mit dem Zusammenschluss. Frank Mettchen sagt: "Mit dem neuen Unternehmen können wir unseren Kunden unsere Verkaufs- und Serviceexpertise jetzt an zehn Standorten in Berlin und Brandenburg anbieten. Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren: durch mehr Flexibilität, mehr Arbeitsplatzsicherheit und neue Jobchancen." Stefan Müller sagt: "Der Mobilitätsmarkt verändert sich rasant. Ich freue mich, dass die nächste Generation das Ruder übernimmt und die Erfolgsgeschichte der beiden Häuser unter dem gemeinsamen Dach F/G/M Mettchen Müller fortschreibt." Attraktive Perspektiven für Mitarbeitende und Nachwuchs Mit dem Zusammenschluss erweitert sich nicht nur das Leistungsportfolio - auch die Perspektiven für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auszubildende wachsen. Das neue Unternehmen bietet durch die breitere Standortstruktur, die Vielfalt an Fahrzeugsegmenten und die Integration spezialisierter Servicebereiche mehr Entwicklungsmöglichkeiten als je zuvor. Junge Talente können zwischen verschiedenen Einsatzfeldern und Standorten wählen, sich in modernen Werkstätten qualifizieren und in der eigenen Ausbildungsakademie auf einen Beruf mit Zukunft vorbereiten. Bestehende Teams profitieren von internen Weiterbildungen und klaren Aufstiegspfaden. Investitionen sichern Zukunft und Beschäftigung Die neue Unternehmensgröße ermöglicht es auch, Investitionen künftig gezielter und mit größerer Hebelwirkung zu tätigen - sei es in moderne Werkstattausstattung, digitale Serviceprozesse oder klimafreundliche Mobilitätslösungen. Damit stärkt die Gruppe nicht nur ihre Wettbewerbsfähigkeit, sondern sichert auch die Arbeitsplätze. Das Unternehmen will gezielt in Personalentwicklung, moderne Diagnosetechnik, vernetzte Serviceprozesse und digitale Kundenportale investieren. Auch im Flotten- und Gewerbekundengeschäft planen die Partner neue Angebote - kalkulierbar und auf Wunsch vollständig digital. F/G/M Mettchen Müller GmbH in Zahlen, Daten, Fakten Geschäftsführung: Torsten Diehl (54), ist gelernter Bankkaufmann und Bankfachwirt(IHK) mit einem Bachelor of Arts in Business Psychology. Nach führenden Positionen im mittelständischen Firmenkundengeschäft der Deutschen Bank sammelte er unternehmerische Erfahrung in KMUs und Start-ups, u. a. bei Miils, RocVin-Gruppe, ExtraDrive und Bernstein Group. Seit 2001 ist er kaufmännischer Leiter der F/G/M Automobil GmbH und führt das Unternehmen seit April 2023 als Geschäftsführer. Leon Müller (30), ist gelernter Automobilkaufmann sowie zertifizierter Verkäufer. Durch Kienbaum Consulting wurde er zum geprüften Geschäftsführer qualifiziert. Im Laufe seiner Karriere hat er vielfältige Verantwortlichkeiten im Vertrieb übernommen und vor dem Zusammenschluss die Position des Geschäftsführers der Endres Gruppe innegehabt. Umsatzverantwortung: 250 Mio. Euro Mitarbeitende: 630, davon 140Azubis in den Ausbildungsberufen Über F/G/M Mettchen Müller Das neue Unternehmen F/G/M Mettchen Müller ist aus der Zusammenlegung der Geschäftsaktivitäten der F/G/M Automobil GmbH und der Endres Gruppe hervorgegangen. Gesellschafter sind Frank Mettchen (bislang F/G/M Automobil GmbH) und die Familie um Stefan Müller (bislang Endres Gruppe). Das Unternehmen zählt mit über 630 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zehn Standorten in Berlin und Brandenburg zu den größten inhabergeführten Mercedes-Benz Partnern im Osten Deutschlands. Das Unternehmen vereint Vertrieb, Service und Vermietung für PKW und Transporter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Serviceleistungen für LKW, Unimog, Evobus und smart. Mit starken regionalen Wurzeln und zukunftsorientierten Angeboten richtet sich die Gruppe an Privatkunden, Gewerbe und öffentliche Auftraggeber.