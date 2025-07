EQS-Adhoc: Jamie Gittens vor Wechsel zu Chelsea FC

EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vertrag

Jamie Gittens vor Wechsel zu Chelsea FC



03.07.2025 / 19:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Spieler Jamie Gittens („Spieler“) steht vor einem Wechsel von der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA („BVB“) zur Chelsea Football Club Limited („Chelsea“). Hierüber haben sich alle Parteien heute verständigt. Die vertraglichen Details sind nun noch abzuwickeln. Die Realisierung des Transfers steht zudem unter dem Vorbehalt der ordnungs- und fristgemäßen Abwicklung gemäß den Bestimmungen des FIFA Transfer Matching Systems (FIFA TMS).



Mit der Realisierung dieses Transfergeschäfts erwartet die Geschäftsführung einen positiven Effekt auf die Ergebniskennzahlen (EBITDA, EBIT) für das Geschäftsjahr 2025/2026 in einer Größenordnung von rd. 37,0 – 42,0 Mio. EUR.



Dortmund, 03.07.2025



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

Ende der Insiderinformation

