EQS-PVR: Vulcan Energy Resources Limited: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die bisher unmittelbar bzw. mittelbar an dem Emittenten beteiligten Unternehmen (i) HOCHTIEF Asia Pacific GmbH, (ii) HOCHTIEF Australia Holdings Ltd., (iii) CIMIC Group Ltd. und (iv) CGI3 Pty Limited sind nicht mehr an dem Emittenten beteiligt. Neu beteiligt am Emittenten ist die HOCHTIEF Lithium Holding GmbH.