EQS-News: Symrise veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025

Pressemitteilung

Holzminden, 30. Juli 2025

Die Symrise AG, ein weltweit führender Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen sowie funktionalen Inhaltsstoffen, hat ihr ONE SYM-Transformationsprogramm fortgesetzt und im ersten Halbjahr 2025 ihre profitable Wachstumsstrategie vorangetrieben. Mit seinem Fokus auf margenstarke Produkte und striktes Kostenmanagement erzielte Symrise auch im anhaltend herausfordernden globalen Umfeld ein über dem Markt liegendes organisches Umsatzwachstum und eine deutlich verbesserte Profitabilität

Im 1. Halbjahr 2025 erzielte Symrise ein organisches Umsatzwachstum von 3,1 %. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Wechselkurseffekten in Höhe von 91 Mio. € ergab sich ein Umsatzwachstum von 2.554 Mio. €. Eine gut gefüllte Pipeline zum Ausbau des Geschäfts sowie eine vielversprechende Projektvitalität mit ausgewählten Kunden in Schlüsselmärkten glichen hohe Vergleichswerte zum Vorjahr und verzögerte Produkteinführungen bei Kunden aus.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (EBITDA) lag mit 554 Mio., 4,5 % über dem Vorjahreswert von 530 Mio. €. Die EBITDA-Marge stieg um 100 Basispunkte auf 21,7 % verglichen mit dem Vorjahreswert von 20,7 %, was vor allem auf den Fokus von Symrise auf profitables Wachstum und Effizienzsteigerungen zurückzuführen ist.

Jean-Yves Parisot, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG, kommentierte: "Im vergangenen Jahr haben wir erfolgreich den Grundstein für unseren ONE SYM-Transformationsprozess gelegt und treten nun in die nächste Phase ein. Aufbauend auf der Konzept- und Implementierungsphase liegt unser Fokus nun auf der Aktivierung der operativen Exzellenz, dem weiteren Ausbau unserer Kompetenzen und der Wertgenerierung für all unsere Stakeholder. Während unsere Transformation an Dynamik gewinnt, was sich in unserer gestiegenen Profitabilität zeigt, beobachten wir eine Verschiebung der globalen Marktdynamik mit zunehmend zurückhaltender Konsumentennachfrage. Vor diesem Hintergrund haben wir die Prognose für das organische Umsatzwachstum von unserer bisherigen Erwartung von 5-7 % auf eine Spanne von 3-5 % angepasst. Gleichzeitig zeigen zahlreiche strategische Initiativen Wirkung. Daher haben wir unser EBITDA-Margenziel für 2025 auf rund 21,5 % von bisher etwa 21 % erhöht. Darüber hinaus streben wir wiederkehrende Kosteneinsparungen durch Effizienzsteigerungen in Höhe von 40 Mio. € im Jahr 2025 an, von denen wir bereits 20 Mio. € im 1. Halbjahr erreicht haben. Im aktuell dynamischen Nachfrageumfeld nutzen wir unsere Stärken der Differenzierung und Wertschöpfung, um unsere mittelfristigen finanziellen Ziele bis 2028 zu erreichen. Ich möchte unseren rund 13.000 Symriserinnen und Symrisern weltweit, die Symrise in seiner Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken, für ihr Engagement und ihre Kreativität danken."

Entwicklung des Konzerns im 1. Halbjahr 2025

Das Bruttoergebnis verbesserte sich auf 1.057 Mio. € und lag damit um 6,0 % über dem Vorjahreswert. Die Bruttomarge stieg im gleichen Zeitraum um 250 Basispunkte auf 41,4 %, was auf den Fokus auf margenstarke Geschäfte zurückzuführen ist.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (EBITDA) lag mit 554 Mio. € um 4,5 % über dem Vorjahreswert. Die EBITDA-Marge erreichte 21,7%, was einem Anstieg um 100 Basispunkte entspricht.

Entwicklung der Segmente im ersten Halbjahr 2025

Das Segment Taste, Nutrition & Health

Das Segment Taste, Nutrition & Health erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 3,3 %. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Wechselkurseffekten lagen die Segmentumsatzerlöse in Berichtswährung mit 1.564 Mio. €, 0,5 % unter dem Vorjahreswert (H1 2024: 1.572 Mio. €). Der Effekt aus dem Verkauf des Getränkehandelsgeschäfts im Geschäftsbereich Food & Beverage im Jahr 2024 wirkte sich mit 10 Mio. € negativ auf den Umsatz aus.

Die Division Food & Beverage entwickelte sich positiv und erzielte ein mittleres einstelliges Wachstum. Im Bereich Getränke setzte sich die hohe Nachfrage mit einem zweistelligen organischen Wachstum fort. Naturals verzeichneten ein einstelliges prozentuales Wachstum, während würzige Produkte in allen Regionen gute Umsatzsteigerungen verzeichneten.

Der Geschäftsbereich Pet Food erzielte trotz zurückhaltender Verbraucherstimmung bei Heimtiernahrung einen organischen Umsatzzuwachs auf dem Niveau des Vorjahres.

Das EBITDA des Segments stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 % auf 364 Mio. €, was vor allem auf verbesserte Inputkosten und Effizienzsteigerungen zurückzuführen ist. Die EBITDA-Marge stieg im Vorjahresvergleich um 120 Basispunkte auf 23,3 %.

Das Segment Scent & Care

Das Segment Scent & Care erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 2,9 %. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Währungseffekten lag der Segmentumsatz in Berichtswährung bei 989 Mio. € und damit 0,4 % unter dem Vorjahreswert (H1 2024: 993 Mio. €).

Der Geschäftsbereich Fragrance erzielte über alle Anwendungsbereiche hinweg ein starkes organisches Wachstum, wobei Fine Fragrances zweistellige Zuwächse verzeichnete. Auch die Consumer Fragrance-Anwendungen erzielten ein solides Wachstum im einstelligen Prozentbereich. Der Bereich Oral Care zeigte mit einem einstelligen organischen Wachstum eine positive Dynamik.

Der Bereich Aroma Molecules erzielte ein einstelliges organisches Wachstum, das auf gute Nachfrage in den USA, Indien und Mexiko basiert.

Der Geschäftsbereich Cosmetic Ingredients verzeichnete einen Umsatzrückgang, der auf hohe Vorjahresvergleichswerte aus dem Vorjahr bei Sonnenschutzfiltern zurückzuführen ist.

Das Segment-EBITDA stieg um 8 Mio. € auf 190 Mio. €. Die EBITDA-Marge stieg gegenüber dem gleichen Zeitraum um 90 Basispunkte auf 19,2 %.

ONE SYM Transformations-Update

Nach der Einführung und schrittweisen Umsetzung des Transformationsprozesses in den letzten 12 Monaten, einschließlich der strategischen Überprüfung des Portfolios, und der Einrichtung eines Transformation Office, tritt Symrise in die nächste Phase ein, die sich auf die Implementierung fokussiert. Im ersten Halbjahr 2025 wurden wichtige Fortschritte bei der Optimierung des Portfolios und Steigerung der Effizienz erzielt, um profitables Wachstum und Wertgenerierung zu fördern. Zu den ausgewählten Maßnahmen gehören:

Zusätzlich zu den im Jahr 2024 erzielten 50 Mio. € Kosteneinsparungen sollen weitere 40 Mio. € im Rahmen eines Effizienzprogramms für 2025 realisiert werden.

Der Aufsichtsrat der Symrise AG hat Michael Friede als Leiter des Segments Scent & Care in den Vorstand berufen. Darüber hinaus wurden die globalen Leitungsfunktionen Operations, Procurement Quality & Regulatory und Digital Information besetzt.

Im Zuge der strategischen Überprüfung wurden Teile des Portfolios identifiziert, die nicht mehr zum Kerngeschäft zählen: Aqua Feed: Das Aquafuttergeschäft ist auf die Verwertung von Tilapia- und Shrimps- und Tunfischprodukten spezialisiert. Der erwartete jährliche Portfolioeffekt durch den Verkauf des Standortes in Costa Rica und die Schließung des Standortes in Ecuador beträgt bis zu 10 Mio. €. Für das Geschäft mit Terpeninhaltsstoffen, Teil des Geschäftsbereichs Aroma Molecules, wurden verschiedene strategische Überlegungen angestoßen.

Reinvestitionen aus dem Effizienzprogramm in Digitalisierung, konzernweite Best Practices und neue Talente.

Jean-Yves Parisot, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG, kommentierte: "Symrise besitzt eine lange Tradition als Marktführer, die auf unserem technischen Know-how, unserer differenzierten Innovationskraft, langjährigen Kundenbeziehungen sowie einer wertschätzenden und Unternehmenskultur beruht. Wir haben uns auf den Weg begeben, um mit dem Besten von Symrise unser Unternehmen zu einem Partner zu machen, der dauerhaft profitables Wachstum, einen starken Cashflow und entsprechende Gewinne erzielt. Noch stehen wir am Anfang dieser mehrjährigen Phase, ergreifen aber ebenso mutige wie entschlossene Maßnahmen zur weiteren Entwicklung unseres Unternehmens. Wir spüren die zunehmende Dynamik, während wir unsere ONE SYM-Transformation weiter vorantreiben, die zur erfolgreichen Umsetzung der One-Symrise-Strategie führen wird. Im aktuell zunehmend herausfordernden Konsumumfeld ergreifen wir Maßnahmen zur Steigerung unserer strukturellen Wettbewerbsfähigkeit. Das wird uns dabei helfen, Marktanteile zu gewinnen und unser Geschäft weiter nachhaltig auszubauen."

Business-Free-Cashflow, Nettoverschuldung und Konzerngewinn

Der Business-Free-Cashflow[1] betrug 226 Mio. € und lag mit 8,8 %, bezogen auf den Umsatz, auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Nettoverschuldung erhöhte sich im Vergleich zum Stichtag 31. Dezember 2024 um 210 Mio. € auf 2.046 Mio. €. Einschließlich Pensions- und Leasingverbindlichkeiten belief sich die Nettoverschuldung auf 2.535 Mio. €, was einer Nettoverschuldung zum EBITDA von 2,4 entspricht und damit innerhalb der kommunizierten langfristigen Bandbreite von 2,0-2,5 liegt.

Der Aufwand für die Ertragssteuern belief sich auf 98 Mio. €, was einer Steuerquote von 26,7 % gegenüber 25,3 % im Vorjahr entspricht.

Das Konzernergebnis lag mit 268 Mio. € um 29 Mio. € über dem Vorjahreswert von 239 Mio. €. Das Ergebnis je Aktie stieg im ersten Halbjahr 2025 auf 1,92 € nach 1,71 € im ersten Halbjahr des Vorjahres (+12,0 %).

Ausblick auf das Gesamtjahr 2025

Symrise geht weiterhin davon aus, schneller zu wachsen als der relevante Markt, der nach aktuellen Einschätzungen des Unternehmens zufolge weltweit im Jahr 2025 voraussichtlich um 2-3 % wachsen wird. Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen aktualisiert der Konzern seine jährliche Prognose:

Das organische Umsatzwachstum soll im Gesamtjahr in einem Korridor von 3 % bis 5 % gegenüber der vorherigen Erwartung von 5 % bis 7 % liegen.

Prognose für die EBITDA-Marge 2025 von rund 21 % wird auf rund 21,5 % angehoben.

Weiterhin wird ein Business-Free-Cashflow in Prozent vom Umsatz von rund 14 % in 2025 angestrebt.

Es werden Kosteneinsparungen von 40 Mio. € im Jahr 2025 erwartet.

Darüber hinaus bekräftigt Symrise seine mittelfristigen Ziele bis 2028: Organisches Wachstum von 5 % bis 7 % (CAGR), EBITDA-Marge in der Bandbreite von 21 % bis 23 % und einen Business-Free-Cashflow von mehr als 14 %.

Eine ergänzende Präsentation finden Sie im Bereich auf unserer Website unter

www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/



Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 5 Mrd. € im Geschäftsjahr 2024 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, Nord- sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise – always inspiring more…

www.symrise.com

[1] Der Business Free Cash Flow ist definiert als EBITDA abzüglich Investitionen (inkl. Zahlungseffekte aus Leasing) plus/minus Veränderungen des Working Capital

