GNW-News: Inbetriebnahme einer der größten Energiespeicheranlagen Finnlands in Lappeenranta - Lieferung von Merus Power im Wert von 15 Mio. EUR abgeschlossen

Lappeenranta, Finnland, gelieferte Energiespeicheranlage wurde fertiggestellt und am 15. Mai 2025 in Betrieb genommen. Eigentümer des Energiespeichers ist ein Joint Venture zwischen dem Clean Energy Evergreen Fund von Ardian und dem lokalen Energieversorger Lappeenrannan Energia. Mit einer Leistung von rund 38 Megawatt und einer Energiemenge von 43 Megawattstunden ist er einer der größten Energiespeicher, die auf dem finnischen Strommarkt im Einsatz sind. Die Fertigstellung des Projekts ist für Merus Power von großer Bedeutung, da es sich um die größte von dem Unternehmen hergestellte Energiespeicheranlage handelt. ?Merus Power arbeitet als EPC-Betreiber und bietet seinen Kunden umfassende Lösungen auf schlüsselfertiger Basis. Bei diesem Projekt umfasste die Lieferung ein Energiespeichersystem mit Installation und Inbetriebnahme sowie das Management der Netzanforderungen. Wir managen die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis zur Konstruktion, von der Prüfung bis zur Vermarktung. Energiespeicher erfordern neben technischem Know-how auch ein Verständnis für den Markt und die Regulierung - und hier kommen unsere Stärken ins Spiel. Wir haben zahlreiche Stromspeicheranlagen hergestellt und in Betrieb genommen", so Kari Tuomala, CEO von Merus Power. Leistung wie in einem kleinen Kraftwerk Die Leistung von 38 Megawatt entspricht der Produktionskapazität eines Kleinkraftwerks, und die Nennleistung von 43 Megawattstunden würde ausreichen, um den Stromverbrauch von mehr als 35.000 Haushalten, d. h. Haushalten von der Größe Lappeenrantas, für zwei Stunden zu decken. Eine der wichtigsten Eigenschaften eines Energiespeichers ist seine Fähigkeit, in Sekundenbruchteilen auf den Bedarf des Netzes zu reagieren. Genau diese Art von Flexibilität ist für die Stabilität des finnischen Stromnetzes von entscheidender Bedeutung. Die Energiespeicheranlage befindet sich im Gebiet Mertaniemi in Lappeenranta und ist Teil der regionalen Energiestruktur. Das Investitionsprojekt wurde von der finnischen Investitionsplattform eNordic des Ardian Clean Energy Evergreen Fund in Zusammenarbeit mit Lappeenrannan Energia entwickelt. Benjamin Kennedy, Managing Director Infrastructure - Renewables, Ardian, sagt: ?Die Fertigstellung von Mertaniemi ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Es ist die erste Investition des Ardian Clean Energy Fund in Batteriespeicher in Finnland. Da die Windenergiekapazität des Landes weiter zunimmt, steigt auch die Nachfrage nach Speicherlösungen, so dass diese Anlage für die Aufrechterhaltung der Netzstabilität und die Gewährleistung einer größeren Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Wir sind stolz darauf, dass wir diese Lösung innerhalb von 18 Monaten in Betrieb genommen haben, und wir sehen große Chancen für Investitionen in Batteriespeicher in den nordischen Ländern, wo wir unsere Plattform weiter ausbauen wollen." Auf dem Weg zu einem intelligenteren und saubereren Stromsystem Energiespeicher sind ein wichtiger Bestandteil der grünen Energiewende. Sie bieten Flexibilität in Situationen, in denen die Erzeugung erneuerbarer Energien schwankt, und ermöglichen die Speicherung von Strom, wenn dieser im Überfluss und zu niedrigen Kosten verfügbar ist. ?Dies ist die erste Investition in Energiespeicher für Ardian. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie in Finnland und in den nordischen Ländern im weiteren Sinne. Wir sehen erhebliche Investitionsmöglichkeiten in der Kombination von erneuerbarer Energieerzeugung und Batteriespeichertechnologie, um ein stabileres und nachhaltigeres Energiesystem aufzubauen. Die starke Position von Ardian und eNordic in den nordischen Ländern und ihre Erfahrung in der langfristigen Entwicklung erneuerbarer Energien schaffen hervorragende Voraussetzungen, um die Energiewende voranzutreiben", so Eero Auranne, CEO von eNordic Oy. Weitere Informationen: Kari Tuomala, CEO, kari.tuomala@meruspower.com (mailto:kari.tuomala@meruspower.com), +358 20 735 4320 Jonna Kannosto, Director, Communications & IR, jonna.kannosto@meruspower.com (mailto:jonna.kannosto@meruspower.com), +358 44 357 8320 Merus Power im Überblick: Merus Power ist ein Technologieunternehmen, das die nachhaltige Energiewende vorantreibt. Wir entwickeln und produzieren innovative elektrotechnische Lösungen, wie z. B. Energiespeicher und Stromqualitätslösungen, sowie Dienstleistungen für die Bedürfnisse der erneuerbaren Energien und der Industrie. Mit unserer skalierbaren Technologie erleichtern wir das Wachstum der erneuerbaren Energien in den Stromnetzen und verbessern die Energieeffizienz der Gesellschaft. Wir sind ein heimischer Spezialist für innovative Elektrotechnik und agieren auf globalen und wachstumsstarken Märkten. Unsere Mitarbeiter verfügen über ein international anerkanntes technisches Know-how. Unser Nettoumsatz im Jahr 2024 belief sich auf 35,8 Millionen Euro, und das Handelssymbol unserer Aktie an der Nasdaq First North Growth Market Finland lautet MERUS. www.meruspower.com (https://www.meruspower.com/). ÜBER ARDIAN Ardian ist ein weltweit führendes privates Investmenthaus, das im Auftrag von mehr als 1.850 Kunden weltweit ein Vermögen von 177 Milliarden US-Dollar verwaltet oder berät. Dank unserer breit gefächerten Expertise in den Bereichen Private Equity, Real Assets und Credit sind wir in der Lage, ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten anzubieten und flexibel auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. Über Ardian Customized Solutions erstellen wir maßgeschneiderte Portfolios, die es institutionellen Kunden ermöglichen, die von ihnen benötigte Mischung von Vermögenswerten genau festzulegen und Zugang zu Fonds zu erhalten, die von führenden Drittanbietern verwaltet werden. Private Wealth Solutions bietet spezielle Dienstleistungen und Zugangslösungen für Privatbanken, Family Offices und private institutionelle Anleger weltweit. Die wichtigste Aktionärsgruppe von Ardian sind die Mitarbeiter, und wir legen großen Wert auf die Entwicklung unserer Mitarbeiter und die Förderung einer auf kollektiver Intelligenz basierenden Kultur der Zusammenarbeit. Unsere mehr als 1.050 Mitarbeiter in 19 Niederlassungen in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Nahen Osten haben sich den Grundsätzen des verantwortungsvollen Investierens verschrieben und sind fest entschlossen, das Finanzwesen zu einer Kraft für das Gute in der Gesellschaft zu machen. Unser Ziel ist es, eine hervorragende Anlageperformance in Verbindung mit hohen ethischen Standards und sozialer Verantwortung zu erzielen. Bei Ardian investieren wir alles, um Unternehmen aufzubauen, die Bestand haben. ÜBER ENORDIC eNordic ist die nordische Plattform für nachhaltige Energie, die aus einer Partnerschaft zwischen Ardian und führenden Vertretern der heimischen Industrie entstanden ist. Durch einen lokalen, verantwortungsvollen und flexiblen Investitionsansatz ermöglicht eNordic den Wandel des Energiesektors durch langfristige Partnerschaften mit denjenigen, die nachhaltige Energieprojekte in den nordischen Ländern entwickeln oder betreiben. Sie investiert in die Bereiche Wind, Biomasse, Wasserkraft und Fernwärme sowie in traditionelle Energieanlagen, die das Potenzial haben, auf besonders nachhaltige Weise umgewandelt oder bewirtschaftet zu werden. eNordic hat seinen Sitz in Schweden und Finnland und verfügt über lokale Teams, die in der gesamten nordischen Region tätig sind. enordic.fi