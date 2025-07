Leasinganbieter Grenke verzeichnet mehr Neugeschäft

(dpa-AFX) - Der Leasingspezialist Grenke hat im zweiten Quartal mehr Verträge an Land gezogen. Das Neugeschäft legte im Jahresvergleich um 9,8 Prozent auf 867,4 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte. Nach Abzug der Kosten blieb zudem mehr übrig als im Jahr zuvor. Der entsprechende Deckungsbeitrag 2 stieg um 13,5 Prozent auf 148,6 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich von 16,6 Prozent auf 17,1 Prozent und lag damit den Angaben zufolge über dem Jahresziel von 16,5 Prozent.

Auch die hauseigene Grenke Bank vermeldete ein Plus. Zum Stichtag 30. Juni summierten sich die Einlagen der Kunden auf knapp 2,4 Milliarden Euro - knapp sechs Prozent mehr als zum Jahreswechsel, wie es hieß. Zudem zog das Kreditneugeschäft, welches im Wesentlichen das Mikrokreditgeschäft beinhaltet, auf 10,4 Millionen Euro an, nach 9 Millionen Euro im Vorjahr. Die ausführlichen Zahlen will Grenke am 14. August veröffentlichen./nas/mis