TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Juli 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 3. Juli 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Q2 Neugeschäft 10:00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Hauptversammlung Hamburg 10:30 DEU: expert-Gruppe, Bilanz-Pk 14:00 DEU: Rational, Last Call Q2 (online) AUT: AT&S, Hauptversammlung GBR: Sainsbury, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 6/25 08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/25 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 6/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 6/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Handelsbilanz 5/25 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/25 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 6/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Empfang des Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, durch Bundeskanzler Friedrich Merz, Berlin 10:00 DEU: Pk zur Halbjahresbilanz des Berliner Flughafens BER 11:30 DEU: Pk Verband der Auslandsbanken in Deutschland 12:30 DEU: Pressegespräch HQ Trust zur aktuellen Lage an den Kapitalmärkten, Frankfurt/M. 13:00 DEU: Vorstellung des Projekts «Best Practice E-Mobilität im Schwerlastverkehr» mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Bremen DEU: Treffen der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister von Bund und Ländern zu Nachbesserungen bei der Krankenhausreform + 13.45 Pk Bundesministerin Nina Warken FRA: OECD veröffentlicht neuesten Wirtschaftsbericht zur Europäischen Union und zum Euro-Raum USA/EUR: Verhandlungen zum Zollstreit zwischen den USA und der EU EU-Handelskommissar Maros Sefcovic will in Washington u.a. Gespräche mit US-Handelskommissar Howard Lutnick und dem US-Handelsbeauftragten Jameson Greer führen. HINWEIS USA: Aktien- und US-Anleihenmarkt verkürzte Handelszeit

