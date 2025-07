ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Rheinmetall auf 2250 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 2100 auf 2250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Perry hob am Donnerstag seine Ergebnisschätzungen bis 2030 um bis zu 21 Prozent an. Dabei steigen sie für die späteren Jahre am stärksten. Rheinmetalls ist Perrys Top-Favorit unter Europas großen Rüstungskonzernen. Auch 2030 sei der Höhepunkt noch nicht erreicht. Deutschland werde zumindest eine weitere Dekade brauchen, um seine militärischen Fähigkeiten nach einer dreißigjährigen Friedensdividende wieder angemessen aufzubauen. Das zweite Quartal sei für Rheinmetall zwar recht schwach gewesen. Für die Langfrist-Story sei dies aber ziemlich irrelevant./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2025 / 21:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2025 / 21:15 / BST

