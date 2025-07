Dax-Rückblick:

Nach den stärker als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten zog der Dax am Nachmittag kräftig an und ging im Bereich um 23.900 Punkte in der Nähe der Tageshochs aus dem Handel.

Von dieser positiven Stimmung ist heute Vormittag nichts mehr übrig, der Index verlor in den ersten beiden Handelsstunden knapp 200 Punkte und fiel in den unteren 23.700er Bereich zurück.

Dax-Ausblick:

Die Horizontalunterstützung um 23.700 Punkte ist zunächst prädestiniert für einen erneuten Erholungsversuch der Käuferseite. Da in den USA heute feiertagsbedingt nicht gehandelt wird, dürften die ganz großen Bewegungen allerdings vor dem Wochenende ausbleiben.

Sollte es den Käufern nicht gelingen, die Unterstützung um 23.700 Punkte zu verteidigen, drohen in der kommenden Woche weitere Abgaben Richtung 23.500 Punkte und tiefer. Ein schönes Wochenende allen Lesern!