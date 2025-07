EQS-Adhoc: EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Realisierung der Westerweiterung des EUROGATE-Terminals am Waltershofer Hafen in Hamburg

EQS-Ad-hoc: EUROKAI GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vertrag

EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Realisierung der Westerweiterung des EUROGATE-Terminals am Waltershofer Hafen in Hamburg



04.07.2025 / 11:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA

nach Art. 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

ISIN: DE0005706501 und DE0005706535

EUROKAI GmbH & Co. KGaA

Realisierung der Westerweiterung des EUROGATE Container Terminals am Waltershofer Hafen in Hamburg

Am heutigen 4. Juli 2025 haben die Hamburg Port Authority AöR (HPA), die EUROKAI GmbH & Co. KGaA (EUROKAI) und die EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH (EUROGATE) einen Projekt- und Mietvertrag zur Realisierung der Westerweiterung des EUROGATE-Terminals am Waltershofer Hafen in Hamburg abgeschlossen.

Die Westerweiterung wird die jährliche Umschlagskapazität des EUROGATE-Terminals am Waltershofer Hafen von rund vier auf bis zu sechs Millionen Containereinheiten (TEU) vergrößern. Zudem wird der geplante größere Drehkreis für den Waltershofer Hafen sogenannten Ultra Large Containter Vessels von 400 Metern Länge und mehr als 60 Metern Breite den Zugang zum EUROGATE-Terminal erheblich vereinfachen, da die Drehmanöver solcher Schiffe von heute etwa 40 Minuten auf 20 Minuten halbiert werden könnten.

Hamburg, den 4. Juli 2025

Die persönlich haftende Gesellschafterin

Kurt F.W.A. Eckelmann GmbH

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Am heutigen 4. Juli 2025 haben die Hamburg Port Authority AöR (

HPA

), die EUROKAI GmbH & Co. KGaA (

EUROKAI

) und die EUROGATE Container Terminal Hamburg GmbH

(EUROGATE)

einen

Projekt- und Mietvertrag

zur Realisierung der Westerweiterung des EUROGATE-Terminals am Waltershofer Hafen in Hamburg

abgeschlossen

.

Die Westerweiterung

wird

die jährliche Umschlagskapazität des EUROGATE-Terminals am Waltershofer Hafen von rund vier auf bis zu sechs Millionen Containereinheiten (TEU) vergrößern. Zudem

wird

der geplante größere Drehkreis für den Waltershofer Hafen sogenannten Ultra Large Containter Vessels von 400 Metern Länge und mehr als 60 Metern Breite den Zugang zum EUROGATE-Terminal erheblich vereinfachen, da die Drehmanöver solcher Schiffe von heute etwa 40 Minuten auf 20 Minuten halbiert werden könnten.

04.07.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2165332 04.07.2025 CET/CEST