EQS-News: Crédit Mutuel Asset Management: Märkte und Wirtschaft: Ein günstiges Klima

Märkte und Wirtschaft: Ein günstiges Klima

Von François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management

Geringere geopolitische Spannungen, bessere Wachstumsaussichten

Im Juni setzten die Märkte ihren Aufwärtstrend fort, da die geopolitischen Risiken insgesamt abnahmen und sich die Wachstums- und Inflationsdynamik in den meisten großen Volkswirtschaften verbesserte.

Der Iran-Israel-Konflikt war letztlich sehr kurzlebig und führte zu einem starken Anstieg des Ölpreises, dem unmittelbar nach dem (vermutlichen) Ende des Konflikts ein ebenso starker Rückgang folgte. Unseres Erachtens wird dieses Ereignis keine nennenswerten dauerhaften Auswirkungen auf die Energiepreise haben. Seit Jahresbeginn sind die Erdöl- und Erdgaspreise in Euro jedoch stark gefallen, was sich mittelfristig sehr positiv auf das europäische Wachstum auswirken dürfte.

Das Verhältnis zwischen den USA und China hat sich nach den Treffen in Genf und London stabilisiert. Die Zölle zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften sind nach wie vor hoch, aber der Ton ist versöhnlich, die Exporte seltener Erden wurden wieder aufgenommen, und das Schlimmste scheint überstanden zu sein. Was die anderen Länder betrifft, so ist die Lage angesichts der Frist am 9. Juli weniger eindeutig. Es scheint jedoch, dass die meisten Länder bereit sind, 10 %ige Zölle zu akzeptieren, um weitere Spannungen zu vermeiden.

Das NATO-Treffen endete mit der Einigung, die Verteidigungsausgaben bis 2035 schrittweise auf 3,5 % des BIP zu erhöhen. Auch dies ist eine recht gute Nachricht für die Märkte, da dies höhere Haushaltsausgaben in den kommenden Jahren impliziert.

Auf amerikanischer Seite scheint die Steuerreform ebenfalls auf einem guten Weg zu sein: Der Senat hat einen Gesetzesentwurf genehmigt, der im Repräsentantenhaus debattiert wird; es ist wahrscheinlich, dass die Reform recht schnell verabschiedet wird. Auch dies ist eine recht gute Nachricht für die Märkte, da dies mehr Ausgaben bedeutet, was sich positiv auf das kurzfristige Wachstum auswirkt.

Auch in Deutschland wurden die Haushaltsausgaben nach oben revidiert – rund 50 Milliarden Euro mehr als für 2025 erwartet. Die positiven Auswirkungen des im Februar verabschiedeten Konjunkturprogramms dürften schneller spürbar werden, als die Anleger noch vor einigen Wochen erwartet hatten.

Die recht positiven Wachstumszahlen trugen ebenfalls zur Beruhigung der Anleger bei. Die Einkaufsmanagerindizes sind stabil, die JOLT- und NFP-Berichte deuten auf einen stabilen Arbeitsmarkt in den USA hin, und in der Eurozone haben sich die ZEW- und IFO-Umfragen verbessert. Auch in China gab es keine bösen Überraschungen, und die Wachstumsprognosen für 2025 wurden leicht angehoben.

Positive Marktdynamik, aber Anleger bleiben zögerlich

Doch damit nicht genug der guten Nachrichten: Die Inflation in den USA ist erneut hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dies ist nun der vierte „ermutigende“ Wert in Folge, der die Hoffnung weckt, dass der Preisanstieg geringer ausfallen wird als erwartet. Studien der Atlanta Fed und der New York Fed zeigen, dass etwa 50 % der Preiserhöhungen von den Verbrauchern getragen werden (und somit 50 % von den Gewinnspannen der Importeure und Exporteure abgezogen würden).

Trotz all dieser positiven Nachrichten und des Aufwärtstrends an den Märkten für risikoreiche Anlagen (Credits und Aktien) ist die Positionierung der Anleger noch weit von ihren Höchstständen entfernt. Dies gilt für das diskretionäre Management, vor allem aber für das systematische Management, das sein Risikoniveau weiter erhöhen dürfte, sollte die Volatilität in den kommenden Wochen begrenzt bleiben.

In diesem Umfeld scheint das wahrscheinlichste Szenario eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bei risikoreichen Anlagen zu sein, trotz oft unattraktiver Bewertungsniveaus. Am 9. Juli könnten die Handelsspannungen wieder aufflammen, aber der Markt hat sich an diese Spannungen gewöhnt, und abgesehen von einer mehrtägigen Korrektur glauben wir, dass das Schlimmste hinter uns liegt. Das lange Ende der Zinsstrukturkurve bleibt aufgrund der ständig steigenden Haushaltsausgaben gefährdet. Der jüngste Rückgang der US-Zinsen in den letzten Wochen hat uns jedoch weiter aus den kurzfristigen Gefahrenzonen herausgeführt.

Wir nehmen daher eine leicht risikofreundliche Haltung ein, mit einer Präferenz für US-Aktien aufgrund der bevorstehenden Berichtssaison und des starken Rückgangs des US-Dollars in den letzten Monaten, für Euro-Kredite mit hohem Beta, wobei wir Finanzwerte bevorzugen, und, wie immer, eine erhebliche Allokation in Gold.

Juli Ausblick

Wir sind leicht optimistisch und bevorzugen US-Aktien gegenüber Aktien aus der Eurozone, Finanzwerte aufgrund der Reform der SLR (Supplementary Leverage Ratio) und Finanzwerte aus der Eurozone gegenüber Anleihen. Gold bleibt ein bevorzugter Vermögenswert.

La Française Pressekontakt

La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 975743 03

bianca.tomlinson@la-francaise.com

https://www.la-francaise-systematic-am.com

Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu



Disclaimer

Crédit Mutuel Asset Management: 128, boulevard Raspail 75006 Paris. Von der AMF unter der Nummer GP 97 138 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft. Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 3.871.680 Euro, eingetragen im Pariser Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 388 555 021, APE-Code 6630Z. Innergemeinschaftliche Mehrwertsteuer: FR 70 3 88 555 021.

Crédit Mutuel Asset Management ist eine Tochtergesellschaft der La Française Gruppe, der Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

La Française AM Finance Services, eine von der ACPR unter der Nr. 18673 (www.acpr.banque-france.fr) zugelassene und bei ORIAS (www.orias.fr) unter der Nr. 13007808 am 4. November 2016 eingetragene Wertpapierfirma.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch einen Anlagevorschlag oder irgendeine Form der Aufforderung zur Teilnahme an den Finanzmärkten dar. Die abgegebenen Einschätzungen geben die Meinung der Autoren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und stellen keine vertragliche Verpflichtung der La Française Gruppe dar. Diese Einschätzungen können ohne Vorankündigung im Rahmen des Prospekts geändert werden, der allein rechtsverbindlich ist. Die La Française Gruppe kann in keiner Weise für direkte oder indirekte Schäden haftbar gemacht werden, die sich aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder der darin enthaltenen Informationen ergeben. Diese Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der La Française Gruppe weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder an Dritte weitergegeben werden.

Internet-Kontaktdaten der Aufsichtsbehörden: Aufsichts- und Abwicklungsbehörde (ACPR) www.acpr.banque-france.fr, Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF) www.amf-france.org.

