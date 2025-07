GNW-News: Corza Medical gibt die Erweiterung seines Onatec-Sortiments an Augennahtfäden bekannt

^PARSIPPANY, New Jersey, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical, ein

weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, gab heute die Erweiterung seines Onatec-Portfolios für Augennahtfäden bekannt. Dies stellt eine bedeutende Erweiterung der Produktpalette dar und erleichtert Chirurgen weltweit die Auswahl der richtigen Onatec-Nahtlösung für ihre ophthalmologischen Eingriffe. Die fast 130 Produkte im Nahtmaterialportfolio sind ausschließlich für die Augen- und augenplastische Chirurgie konzipiert und umfassen ein umfassendes Spektrum an resorbierbaren und nicht resorbierbaren Nahtmaterialien. Diese Ergänzungen stärken die Position von Corza Medical als engagierter Partner für Innovationen in der Augenheilkunde, der maßgeschneiderte Lösungen für die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von Chirurgen weltweit anbietet. Zusammen mit den Nahtmaterialien werden Onatec-Nadeln angeboten, die aus hochwertigem, hochvergütetem Edelstahl gefertigt sind. Jede Nadel bietet eine außergewöhnliche Biege- und Bruchfestigkeit. Die präzise, automatisierte Fertigung führt zu einer optimalen Nadelgeometrie und Schleifgenauigkeit, wodurch selbst empfindlichstes Gewebe vernäht werden kann. In Kombination bieten die Naht und die Nadel bei jedem Durchgang ein besseres taktiles Feedback und eine verbesserte Kontrolle - Eigenschaften, die für die anspruchsvolle Augenchirurgie unerlässlich sind. ?Unsere Augenheilkunde-Nahtmaterialien, Instrumente, Plugs, Geräte und Biologika stehen für Präzision und Handwerkskunst", erklärte Jack Simmons, Präsident Medical Devices bei Corza Medical. ?Mit der Erweiterung des Angebots an Onatec- Augennähten bleibt Corza Medical weiterhin führend in der Bereitstellung verfahrensrelevanter Lösungen. Wir sind stolz darauf, das einzige Unternehmen zu sein, das ein spezielles Sortiment an Augennahtmaterialien anbietet, das alle Phasen des chirurgischen Eingriffs abdeckt, vom Schnitt bis zum Vernähen." Über Corza Medical Corza Medical ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, das sich auf innovative chirurgische Lösungen und Technologien spezialisiert hat. Mit einem globalen Team von rund 3.000 Mitarbeitern, die Ärzte, Vertriebspartner und Medizintechnikunternehmen weltweit unterstützen, bietet Corza Fachkräften im Gesundheitswesen eine Plattform für chirurgische Technologien mit vielen branchenführenden Marken, darunter die Klammernahtfäden Quill®, die

chirurgischen Nahtmaterialien Sharpoint® Plus und Look(TM), das wiederverwendbare

Ophthalmieinstrument Katena® und das Einweg-Ophthalmieinstrument Blink(TM), Barron-

Hornhauttransplantationsgeräte, mikrochirurgische Sharpoint®-Messer und das Fibrin-Versiegelungspflaster TachoSil®. Weitere Informationen finden Sie unter www.corza.com (http://www.corza.com). Medienkontakt: Suzanne Hatcher Globale Kommunikation Corza Medical media@corza.com (mailto:media@corza.com) °