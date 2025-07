OTS: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen / Geschäftsklimaindex ...

Geschäftsklimaindex im Consulting steigt zum zweiten Mal leicht an Bonn (ots) - Der Geschäftsklimaindex der Consultingwirtschaft, der vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) herausgegeben wird, ist auch im zweiten Quartal 2025 leicht angestiegen und liegt nun bei 89,8 (Q1 2025: 87,6). Damit klettert der Index um 2,2 Punkte und ist vergleichbar mit der Stimmung im Markt vor genau einem Jahr. BDU-Präsidentin Iris Grewe: "Die Ergebnisse stellen den zweiten Lichtblick in Folge dar und zeigen, dass die Mehrheit der Beratungsunternehmen bezüglich eines Aufschwungs in der zweiten Jahreshälfte optimistisch bleibt." Die aktuelle Geschäftslage wird minimal schlechter eingeschätzt als im ersten Quartal 2025. 69 Prozent der befragten 313 Beratungen bewerten die momentane Geschäftslage über Budget bzw. im Plan (Q1: 72%). Für die positive Entwicklung des Index sorgen jedoch die Geschäftsaussichten, die für die nächsten sechs Monate von 82 Prozent der Befragten als über Budget bzw. im Plan eingeschätzt werden. IT- und HR-Beratungen besonders positiv Aufgeteilt nach den Beratungsbereichen verzeichneten die IT-Beratungen (+8,3 Punkte auf 91) und HR-Beratungen (+4,4 Punkte auf 90) den höchsten Zuwachs im Geschäftsklimaindex. Bei den IT-Beratungen fallen auch besonders die Aussichten für die nächsten sechs Monate auf, die von einem Drittel der Befragten als günstiger gesehen werden (Q1: 10%). Die Bereiche Organisations- und Prozessberatung (+0,8 Punkte auf 87), Sanierungsberatung (-0,7 Punkte auf 104) und Strategieberatung (-1,9 auf 92) verzeichnen keine großartigen Veränderungen im Indexwert. Den höchsten Index hat weiterhin die Sanierungsberatung mit 104 Punkten. Stimmungseinbruch bei den großen Beratungen Aufgeschlüsselt nach den Größenklassen der Unternehmen fällt vor allem auf, dass die großen Beratungen über 50 Mio. Euro Umsatz (GKI: 77) mit einem Minus von 8,7 Punkten einen Stimmungseinbruch zu verzeichnen haben. Dies liegt vor allem an der aktuellen Geschäftslage, die 55 Prozent der Befragten als unter Budget angeben (Q1: 34%). Die Geschäftsaussichten, die 70 Prozent als günstiger oder gleichbleibend beantworten, sind jedoch schon deutlich optimistischer. Am positivsten sind die Beratungen zwischen 250.000 und 1 Mio. Euro Umsatz, deren Geschäftsklimaindex um +7,6 Punkte auf 96 ansteigt. Auch die Beratungsboutiquen unter 250.000 Euro Umsatz sind mit einem Plus von 5,5 Punkten (GKI: 92) aktuell sehr positiv. Über den BDU e.V. Im Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V. sind aktuell rund 550 Unternehmen mit 13.000 Beraterinnen und Beratern organisiert. Damit zählt der BDU weltweit zu den drei führenden Wirtschafts- und Berufsverbänden der Consultingwirtschaft. Zur Systematik Der an die Systematik des ifo-Instituts angelehnte BDU-Geschäftsklimaindex (GKI) erscheint quartalsweise und bildet die aktuelle wirtschaftliche Lage und die Erwartungen der Branche an die geschäftliche Entwicklung ab. Größenklassen: Der BDU-Geschäftsklimaindex ordnet die Beratungen in die fünf Kategorien Große Beratungen mit einem Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro, Mittelgroße Beratungen (1 bis 10 Millionen bzw. 10 bis 50 Millionen Euro) sowie Kleinere Beratungen (1 Million bis 250.000 bzw. unter 250.000 Euro). Beratungsfelder: Organisations- und Prozessberatung, Strategieberatung, IT-Beratung, HR-Beratung, Sanierungsberatung Pressekontakt: Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V. Annette Sausen Joseph-Schumpeter-Allee 29 | 53227 Bonn T +49 (0) 228 9161-14 | mailto:annette.sausen@bdu.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9562/6072205 OTS: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen