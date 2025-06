Die meisten Aktien fallen mindestens einmal um mehr als drei Viertel ihres Werts und kommen dann selten auf alte Hochs zurück, zeigt eine Studie von Morgan Stanley. Den breiten Markt treiben nur wenige Überflieger an. Wieso das für ETFs spricht.

„Kauf doch einfach einen ETF“ – überall, natürlich auch bei onivsta, wird dir zu Indexfonds geraten. Aus gutem Grund. ETFs sind billig, transparent und vor allem bequem, um an der Börse gleich in eine Vielzahl an Aktien zu investieren.