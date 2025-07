ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 26 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Dass die hochfesten Salzgitter-Stahlsorten für den Einsatz bei der Bundeswehr für Fahrzeuge und Schutzsysteme zugelassen wurden, sei positiv für den Stahlkonzern, schrieb Cole Hathorn am Mittwoch. Der daraus resultierende Kursanstieg von 20 Prozent an einem Tag sei jedoch übertrieben, wenn man bedenke, dass der aktuelle Umsatz mit Rüstung nur rund ein Prozent der Konzernerlöse ausmache./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / 03:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 03:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

