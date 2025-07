DAX® - Diese Unterstützungen sollten Sie kennen

Die wichtigste Botschaft vorweg: Der Aufwärtstrend beim DAX® ist absolut intakt. Der besagte Trend begleitet Anlegerinnen und Anleger sogar schon so lange, dass diverse Indikatoren – wie z. B. RSI und MACD – historisch heißgelaufen sind. Letzteres bringt uns zu einem wichtigen Aspekt: Die Charts können nicht nur genutzt werden, um die Renditeziele nach Norden, sondern auch die markantesten Haltemarken auf der Unterseite zu bestimmen. Im Sinne eines aktiven Money Managements wollen wir letzteres heute explizit tun. Eine erste wichtige Unterstützung stellt das Aufwärtsgap von Anfang Mai (22.765 zu 22.607 Punkte) dar. Im Monatsbereich sind solche Kurslücken eine Rarität – entsprechend groß ist deren Relevanz. Die deutschen Standardwerte notieren aktuell oberhalb des Aufwärtstrendkanals seit 2007. Unter Risikogesichtspunkten gilt es, einen Rückfall in den Trendkanal (obere Begrenzung akt. bei 21.500 Punkten) unbedingt zu verhindern. Darunter ist der steile Aufwärtstrend seit Oktober 2022 (akt. bei 20.369 Punkten) als weitere Rückzugslinie zu nennen. So etwas wie einen „Katastrophenstopp“ stellt dagegen das Tief vom April bei 18.490 Punkten dar. Wer glaubt, dass dieses zyklische Low nicht mehr unterschritten wird, findet unten zwei Produktideen.

DAX® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.