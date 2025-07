DAX® - Mit neuem Allzeithoch

Zur Mitte der Woche hat der DAX® ein neues Rekordhoch (24.609 Punkte) erreicht. Unter dem Strich war es das 31. Allzeithoch in diesem Jahr. Außer im April konnten die deutschen Standardwerte damit in jedem Monat des Jahres 2025 einen neuen historischen Hochstand verbuchen. Letztlich schlägt das Aktienbarometer somit weiterhin Kapital aus der jüngsten Korrekturflagge sowie der doppelten „V-Formation“. Zusätzlich hilft der Faktor Saisonalität, der für den Juli noch zusätzlichen Rückenwind signalisiert. Die Tatsache, dass der Vorstoß in „uncharted territory“ mit einem Aufwärtsgap (24.244 zu 24.261 Punkte) vollzogen wurde, verleiht dem erfolgten Ausbruch zusätzlichen Nachdruck. Perspektivisch hält das kleinere „V-Muster“ sogar ein Anschlusspotenzial bis rund 26.500 Punkten bereit. In der Summe sollte sich die Rally des bisherigen Jahresverlaufs weiter fortsetzen. Kurzfristige Unterstützungen bilden dagegen das alte Allzeithoch bei 24.479 Punkten sowie die o. g. Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 24.244 Punkten). Darunter ist die 50-Tages-Linie (akt. bei 23.750 Punkten) als weiterer „support“ zu nennen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

