DAX® - Gewinnmitnahmen nach Allzeithoch

In den Handel startete der DAX® gestern mit dem 32. Allzeithoch in diesem Jahr. Ausgehend vom Rekordlevel bei 24.639 Punkten verließ die Marktteilnehmer allerdings der Mut, sodass die deutschen Standardwerte letztlich mit Kursverlusten aus dem Handel gingen. Die strategischen Kurstreiber in Form der zuletzt vervollständigten Korrekturflagge, der doppelten „V-Formation“ sowie der konstruktiven Saisonalität im Juli bestehen dennoch weiterhin. Perspektivisch lässt sich das Kursziel aus dem kleineren „V-Muster“ auf rund 26.500 Punkten taxieren, zumal der S&P 500® mit 6.290 Punkten gestern ebenfalls ein neues Rekordlevel verbuchen konnte. Wo wir gerade in den USA sind: Die Stimmung unter den dortigen Privatanlegern ist interessant. Die aktuelle Sentimenterhebung der AAII signalisiert im Vergleich zum historischen Durchschnitt sowohl einen höheren Bullen- als auch einen höheren Bärenanteil. Entsprechend wenige „neutrale“ gibt es und entsprechend klar sind die US-Privatanleger positioniert. Zurück nach Deutschland: Beim DAX® bilden die jüngste Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 24.244 Punkten) bzw. die 50-Tages-Linie (akt. bei 23.789 Punkten) die ersten nennenswerten Unterstützungen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

