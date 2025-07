dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KURS AUF REKORDHOCH - Der Dax hat sein Rekordhoch weiter fest im Visier. Am Mittwoch zeichnet sich ein weiteres Plus ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,1 Prozent höher auf 24.235 Punkte. Damit würde er sein Wochenplus auf fast 2 Prozent ausbauen. Anfang Juni hatte der Dax bei 24.479 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Die Anleger blenden die fortwährende Hängepartie im Zollstreit mit den USA aus. Zuletzt war die Frist für neue Zölle, die an diesem Mittwoch ausgelaufen wäre, auf den 1. August verschoben worden.

USA: - DOW SCHWÄCHELT - Nach Verlusten zum Wochenauftakt haben sich die Anleger am US-Aktienmarkt am Dienstag mit Engagements überwiegend zurückgehalten. Die Zollpolitik von Präsident Donald Trump verunsichert erneut. Da keine wichtigen Konjunkturdaten anstanden, sei eher Abwarten das Motto am US-Markt gewesen, sagten Börsianer. Trump hatte tags zuvor die Frist der bislang für diesen Mittwoch angepeilten US-Zölle auf den 1. August verschoben. Im Streit mit der Europäischen Union kündigte er einen Brief an und ist optimistisch, dass in Kürze eine Vereinbarung getroffen werden könnte. Der Dow Jones Industrial gab um 0,37 Prozent auf 44.240,76 Punkte nach.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der Zollkonflikt der USA mit zahlreichen Ländern sorgt weiter für Unsicherheit. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump massive Zolldrohungen gegen Japan und Südkorea gerichtet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte im späten Handel um 0,3 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen gewann 0,3 Prozent, während der Hang-Seng -Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent nachgab.

DAX 24.206,91 0,55% XDAX 24.254,04 1,16% EuroSTOXX 50 5.371,95 0,57% Stoxx50 4.506,05 0,59% DJIA 44.240,76 -0,37% S&P 500 6.225,52 -0,07% NASDAQ 100 22.702,25 0,07%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 129,61 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1713 -0,11% USD/Yen 147,07 0,34% Euro/Yen 172,25 0,23%

BITCOIN:

Bitcoin 108.558 -0,36% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 70,04 -0,11 USD WTI 68,21 -0,12 USD

/jha/