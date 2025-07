IRW-News: Realbotix Corp.: Realbotix stellt bei IFA Berlin 2025 aus

IRW-PRESS: Realbotix Corp.: Realbotix stellt bei IFA Berlin 2025 aus

LAS VEGAS, NEVADA, 9. Juli 2025 / IRW-Press / Realbotix Corp. (TSX-V: XBOT) (Frankfurt: 76M0.F) (OTC: XBOTF) (Realbotix oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten humanoiden Robotik, freut sich, seine Teilnahme an der IFA Berlin 2025 bekannt zu geben, die von 5. bis 9. September auf dem Messegelände Berlin stattfindet. Das Unternehmen wird seine neuesten Durchbrüche in den Bereichen interaktive KI und Robotik vorstellen, einschließlich Live-Demonstrationen seines Roboters der M-Serie und des kürzlich verbesserten Roboters der B-Serie, wobei beide Modelle mit dem patentierten Bildverarbeitungssystem von Realbotix ausgestattet sind.

Die IFA Berlin ist eine der einflussreichsten Messen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte der Welt und zieht über 150.000 Besucher aus 130 Ländern, führende Medien, Investoren und Technologieführer an. Die Präsenz von Realbotix ist ein bedeutsamer Schritt bei der globalen Expansion des Unternehmens sowie bei dessen kontinuierlichem Engagement, die Rolle humanoider Roboter im Alltag neu zu definieren.

Wir freuen uns, unsere fortschrittlichsten Robotersysteme bei der IFA Berlin zu präsentieren, sagte Andrew Kiguel, CEO von Realbotix. Diese Veranstaltung ist die perfekte Bühne, um einem internationalen Publikum die emotionale Intelligenz, die lebensechte Interaktion und die multisensorischen Fähigkeiten unserer Technologie zu präsentieren.

Bei der IFA zu sehen:

- Die M-Serie, die bis dato fortschrittlichste Plattform von Realbotix, verfügt über 39 Freiheitsgrade für ausdrucksstarke Bewegungen des Oberkörpers. Sie ist nun mit einer verbesserten Kamera und einem verbesserten Bildverarbeitungssystem ausgestattet, das visuelle Erkennung in Echtzeit, Blickerkennung und adaptivere Interaktionen ermöglicht. Sie wurde hinsichtlich Mobilität entwickelt und kann bei Reisen in einer koffergroßen Kiste verstaut werden. Die M-Serie ist ideal für Live-Demos, Veranstaltungen und den Einsatz in der Praxis in Bereichen wie Gastgewerbe, Kundendienst und Bildung.

- Auch der Roboter der B-Serie ist mit der verbesserten Kamera und dem verbesserten Bildverarbeitungssystem ausgestattet.

Die Besucher haben die Möglichkeit, die Roboter aus nächster Nähe kennenzulernen und mit dem Team von Realbotix über ihre Anwendungen in den Bereichen Unterhaltung, Gesundheitswesen, Einzelhandel und persönliche Verwendung zu sprechen. Medienvertreter, die an Interviews mit den Robotern und dem Management des Unternehmens interessiert sind, können sich an media@realbotix.com wenden.

Besuchen Sie Realbotix bei der IFA Berlin, Halle 25, Stand 301, oder erfahren Sie mehr unter www.realbotix.ai. Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie unter IFA Berlin.

Investoren, die mehr erfahren möchten, können sich an contact@realbotix.com wenden.

Über Realbotix

Realbotix entwickelt und stellt KI-gestützte humanoide Roboter her, die durch Verbindung, Gesellschaft und intelligente Interaktion das menschliche Erlebnis verbessern.

Realbotix wird in den USA hergestellt und ist auf realistische, individuell gestaltbare Roboter spezialisiert, die für Unterhaltung, Kundendienst und persönliches Wohlbefinden entwickelt wurden. Unsere patentierten KI- und Robotertechnologien ermöglichen lebensechte Ausdrucksformen, Bewegungen und soziale Interaktionen, wodurch wir zu einem führenden Unternehmen im sich schnell entwickelnden Sektor der auf den Menschen fokussierten Robotik geworden sind.

Realbotix.com: Produktseite

Realbotix.AI: Unternehmenswebseite für Investoren

Bleiben Sie über die Entwicklungen von Realbotix.AI auf dem Laufenden und schließen Sie sich unserer Online-Community auf Twitter, LinkedIn und YouTube an.

Folgen Sie Aria, unserem humanoiden Roboter, auf Instagram und TikTok.

Ansprechpartner

Andrew Kiguel, CEO

E-Mail: contact@realbotix.com

Jennifer Karkula, Head of Communications

E-Mail: contact@realbotix.com

media@realbotix.com

sales@realbotix.com

Telefon: 647-578-7490

Über die IFA Berlin

Die IFA Berlin ist eine der größten Messen für Unterhaltungs- und Heimelektronik der Welt und findet seit 1924 jährlich in der deutschen Hauptstadt statt. Als globale Plattform für Innovation bringt die IFA führende Marken, Einzelhändler, Medienvertreter und Branchenexperten zusammen, um die neuesten Technologien zu präsentieren - von Smart-Home-Geräten und Unterhaltungssystemen bis hin zu KI-gestützten Lösungen und Konnektivität der nächsten Generation. Mit ihrer Tradition, die Zukunft der Technologie zu gestalten, ist die IFA nach wie vor der ideale Ort, um neue Produkte zu präsentieren und wichtige Branchenkontakte zu knüpfen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter ifa-berlin.com.

