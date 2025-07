Patriots für Ukraine: Rubio nimmt Europäer in die Pflicht

KUALA LUMPUR (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio nimmt europäische Länder bei der Luftverteidigung der Ukraine in die Pflicht. Das von Russland angegriffene Land brauche zusätzliche Luftverteidigungssystemen vom Typ Patriot und mehrere Länder in Europa würden sie besitzen, betonte Rubio nach einem Gespräch mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur.

Rubio verwies unter anderem auf Spanien und Deutschland, die ihm zufolge Patriot-Systeme besitzen. Es gebe weitere Möglichkeiten: "Länder, die Patriot-Systeme bestellt haben, die kurz davor stehen, Lieferungen mit diesen zu erhalten." Es wäre toll, wenn sich eines dieser Länder bereiterklären würde, die Lieferung stattdessen an die Ukraine zu schicken, sagte Rubio. Um welche Länder es dabei konkret geht, sagte er nicht. Kanzler Friedrich Merz hatte am Donnerstag angekündigt, Patriot-Systeme von den USA kaufen zu wollen, um sie der Ukraine zu übergeben./fsp/DP/men