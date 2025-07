Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Kruzifix-Urteil

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu Kruzifix-Urteil:

"In den vergangenen Jahrhunderten war dieser religiöse Zeigefinger (Anm. das Kruzifix an der Wand) in Ordnung und erwünscht, heute aber nicht mehr. Leider hat das Gericht keine Grundsatzentscheidung getroffen und somit versäumt, Rechtssicherheit herzustellen. Das ist bedauerlich. Die CSU sollte dennoch nachdenken, ob ihre chronischen Bemühungen, Staat und Kirche zwangsweise miteinander verbandelt zu halten, noch zeitgemäß sind."