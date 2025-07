ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Ionos auf 45,50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ionos von 41,10 auf 45,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee sieht laut seiner am Montag vorliegenden Einschätzung Preiserhöhungspotenzial beim Webhoster. Damit könnte sich das Wachstum beschleunigen und die Ergebnisdynamik anziehen, was eine Neubewertung gegenüber dem Konkurrenten GoDaddy begünstige./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 05:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

