dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Trumps Zollankündigung belastet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Die Kurskorrektur im Dax geht nach der neuesten Zolldrohung aus den USA am Montag weiter. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels 0,7 Prozent tiefer auf 24.078 Punkte. Das Tief hatte in der Nacht bei 24.046 Punkten gelegen. US-Präsident Trump will Einfuhren aus der EU ab dem 1. August nun mit einem Zoll von 30 Prozent belasten. Dies hatte er am Samstag angekündigt. Für gewisse Branchen gelten andere Sätze. Eigentlich war nach wochenlangen Verhandlungen eine baldige Vereinbarung zur Entschärfung des Handelskonflikts erwartet worden. Die EU will trotz der erneuten Eskalation durch Trump vorerst keine Gegenzölle in Kraft setzen.

USA: - MINUS - Nach den jüngsten Rekorden an den US-Börsen hat sich die Stimmung unter den Anlegern am Freitag wieder eingetrübt. Die Zollsorgen sind zurückgekehrt, denn US-Präsident Donald Trump will pauschale Tarife für etliche Länder auf 15 bis 20 Prozent anheben. Gegen Kanada verhängte er sogar Zölle in Höhe von 35 Prozent, nachdem Trump bereits Ende Juni die Handelsgespräche mit dem Nachbarland aufgekündigt hatte. Der Dow Jones Industrial sank um 0,63 Prozent auf 44.371,51 Punkte und büßte im Wochenverlauf 1 Prozent ein. Der S&P 500 gab am Freitag um 0,33 Prozent auf 6.259,75 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,21 Prozent auf 22.780,60 Punkte. Auch diese beiden Indizes schwächelten damit auf Wochensicht, hatten allerdings - anders als der bekannteste Wall-Street-Index Dow - in den vergangenen Tagen Rekordhöhen erklommen.

ASIEN: - LEICHT IM PLUS - In Asien sind die wichtigsten Aktienmärkte mit leichten Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Sowohl in Japan als auch in China und Hongkong ging es etwas nach oben. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen enthält, gewann im späten Handel 0,25 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog der Hang-Seng-Index 0,3 Prozent an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 lag im späten Handel dagegen nur minimal im Plus.

DAX 24255,31 -0,82% XDAX 24220,46 -0,98% EuroSTOXX 50 5383,48 -1,01% Stoxx50 4519,43 -1,15% DJIA 44371,51 -0,63% S&P 500 6259,75 -0,33% NASDAQ 100 22780,60 -0,21%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 129,28 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1673 -0,15% USD/Yen 147,37 -0,03% Euro/Yen 172,03 -0,17%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 122.513 2,84%

ROHÖL:

Brent 70,51 +0,15 USD WTI 68,58 +0,13 USD

/zb