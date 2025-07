EQS-News: Diginex Limited vermeldet Umsatzanstieg von 57 % und neu strukturierte Bilanz für das am 31. März 2025 beendete Geschäftsjahr

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Jahresbericht

Diginex Limited vermeldet Umsatzanstieg von 57 % und neu strukturierte Bilanz für das am 31. März 2025 beendete Geschäftsjahr



14.07.2025 / 10:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Diginex Limited vermeldet Umsatzanstieg von 57 % und neu strukturierte Bilanz für das am 31. März 2025 beendete Geschäftsjahr



London, 14. Juli 2025 – Diginex Limited („Diginex“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: DGNX), ein führender Anbieter von RegTech-Lösungen im Bereich Nachhaltigkeit, hat seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. März 2025 bekanntgegeben.



Highlights des Geschäftsjahres zum 31. März 2025:

Die Umsätze stiegen um 57 % auf 2,0 Mio. USD, hauptsächlich durch höhere Software-Abonnements und Lizenzgebühren.

Der Nettoverlust belief sich auf 5,2 Mio. USD, ein Anstieg um 0,3 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.

Neu strukturierte Bilanz mit Nettovermögen von 4,6 Mio. USD zum 31. März 2025 im Vergleich zu Nettoschulden von 23,0 Mio. USD im Vorjahr.

Börsengang im Januar 2025 durchgeführt.

Strategische Highlights nach dem Bilanzstichtag:

Am 5. Juni 2025 wurde eine Absichtserklärung zur Übernahme der Resulticks Group Companies Pte Limited („Resulticks“) unterzeichnet, vorbehaltlich der endgültigen Vereinbarungen, im Wert von ca. 2 Mrd. US-Dollar, die hauptsächlich in Diginex-Stammaktien beglichen werden sollen. Dieser Zusammenschluss nutzt die Echtzeit-Kundenbindung, das agentenbasierte KI-Framework und die globale Reichweite von Resulticks, um Nachhaltigkeit, Compliance, Kundenbeziehungen und gemeinsames Wachstum voranzutreiben.

Am 23. Mai 2025 wurde eine Absichtserklärung zur Übernahme von Matter DK ApS („Matter“) unterzeichnet, vorbehaltlich der endgültigen Vereinbarungen, für rund 13 Millionen US-Dollar in einer reinen Aktientransaktion. Das Management ist der Ansicht, dass die Übernahme von Matter die Nachhaltigkeitsdatenabdeckung, das ESG-Analyseangebot sowie die automatisierten Datenerfassungsfähigkeiten des Unternehmens stärken wird.

Bericht des Vorstands

„Das zurückliegende Geschäftsjahr war für das Unternehmen eine Zeit des Wandels, geprägt durch den erfolgreichen Abschluss unseres Börsengangs im Januar 2025, einen Umsatzanstieg von 57 % und den Abschluss strategischer Vereinbarungen mit führenden professionellen Dienstleistungsunternehmen wie Russell Bedford International und Baker Tilly Singapore, um den künftigen Umsatz und die Kundenakquise zu steigern. Im Laufe des Jahres haben wir außerdem unser Produktangebot durch die Einführung von KI-gestützten Compliance-Lösungen erweitert, die Funktionen wie die Erstellung von Entwürfen mit mehreren Varianten, die automatisierte Risikominderung, die Zukunftssicherheit für sich weiterentwickelnde Vorschriften und eine verbesserte Skalierbarkeit für Nutzer unserer Sustainability SaaS-Berichtsplattform diginexESG bieten“, sagte Mark Blick, Chief Executive Officer von Diginex Limited. „Wir haben ein Gesamtumsatzwachstum erzielt, das zum Teil auf einen bedeutenden Lizenzvertrag und die anhaltende Nachfrage nach unseren Kernprodukten für ESG-Berichterstattung und Lieferkettenrisikomanagement zurückzuführen ist. Gleichzeitig haben wir bewusst Ressourcen umgeschichtet, um die Entwicklung von diginexESG und diginexLUMEN zu beschleunigen, wodurch wir uns gut für langfristiges Wachstum und wiederkehrende Umsätze positionieren, zulasten von Umsätzen aus einmaligen Aufträgen im Rahmen von Anpassungsprojekten.“



„Wir haben auch weiterhin eine disziplinierte Kostenpolitik verfolgt. Die allgemeinen und administrativen Aufwendungen stiegen zwar im Vergleich zum Vorjahr, dies war jedoch in erster Linie auf IPO-bezogene Honorare und die Fair-Value-Anpassung im Zusammenhang mit der Ausgabe von Vorzugsaktien gemäß einer Verwässerungsschutzklausel nach einer Kapitalerhöhung um 8 Millionen US-Dollar im Mai 2024 zurückzuführen. Wir konnten jedoch Kostensenkungen bei den Personalaufwendungen, den IT-Entwicklungs- und Wartungskosten erzielen und gleichzeitig unsere Produkt-Roadmap und andere diskretionäre Ausgaben weiter umsetzen. Diese Maßnahmen unterstreichen unser Engagement für den Aufbau eines nachhaltigen Geschäftsmodells und einer Kostenstruktur, die die zukünftige Rentabilität sichern und gleichzeitig die Finanzierung strategischer Prioritäten ermöglichen.“



„Wir freuen uns auch sehr, am 17. März 2025 eine Absichtserklärung unterzeichnet zu haben, um eine Doppelnotierung unserer Stammaktien an der Abu Dhabi Securities Exchange anzustreben“, sagte Herr Blick. „Diese geplante Notierung soll die Präsenz von Diginex bei regionalen und internationalen Investoren erhöhen, unsere Beziehungen in der Region des Golf-Kooperationsrats („GCC“) stärken und Abu Dhabis strategischen Fokus auf nachhaltige Finanzen unterstützen. Wir glauben, dass dieser Schritt im Einklang mit unserem langfristigen Engagement steht, unsere globale Präsenz auszubauen.“ Die Absichtserklärung sieht auch eine geplante Kapitalerhöhung von bis zu 250 Millionen US-Dollar vor, die sich an große institutionelle Investoren mit Sitz im GCC richtet, sowie eine strategische Allianz zur Unterstützung des Geschäftswachstums in Abu Dhabi und der umliegenden GCC-Region.



„Wichtig ist, dass wir unsere Strategie zur Stärkung und Diversifizierung unserer Technologie- und Datenkapazitäten durch gezielte Akquisitionen vorantreiben“, so Blick weiter. „Nach Abschluss des Geschäftsjahres zum 31. März 2025 haben wir zwei Absichtserklärungen zur Übernahme von Resulticks und Matter unterzeichnet, die noch der endgültigen Vereinbarung bedürfen. Diese Transaktionen würden, sofern sie abgeschlossen werden, unsere KI-gestützten Datenmanagement- und Nachhaltigkeitsanalysefähigkeiten weltweit erheblich erweitern und unsere Vision unterstützen, unseren Kunden weltweit integrierte, hochwertige Lösungen anzubieten. Beide Vereinbarungen stehen zwar noch unter dem Vorbehalt der Due Diligence, der Verhandlungen und der endgültigen Festlegung der Bedingungen, aber sie zeigen unser Engagement für ein diszipliniertes, strategisches Wachstum durch sorgfältig ausgewählte Akquisitionen. Wir sehen starke Synergien mit Resulticks im Bereich des gezielten Nachhaltigkeitsmarketings in großem Maßstab, der Einbindung der Nachhaltigkeitsdaten von Matter für Unternehmensbenchmarking und Supply-Chain-Due-Diligence-Prüfungen über diginexLUMEN sowie der Bereitstellung von KI-gestützten Nachhaltigkeitsberichterstattungsfunktionen mit diginexESG.“



„Mit blicken optimistisch in die Zukunft, da unser Unternehmen an der Spitze der grundlegenden Veränderungen in der Datenbranche steht, die das künftige Wachstum vorantreiben werden. Wir werden weiterhin in alle Diginex-Plattformen investieren, unsere globale Marktpräsenz sowohl organisch als auch durch Akquisitionen ausbauen und unser Geschäft diszipliniert führen, um unseren Aktionären langfristigen Wert zu bieten“, erklärte Blick.





Umsätze

zum 31. März in Mio. USD 2025 2024 Abonnements & Lizenzen 1,3 0,4 Beratungsgebühren 0,3 0,2 Anpassungsprojekte 0,4 0,7 Gesamt 2,0 1,3

Im Geschäftsjahr zum 31. März 2025 stieg der Gesamtumsatz um 0,7 Millionen US-Dollar auf 2,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 1,3 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Anstieg ist in erster Linie auf eine Lizenzgebühr in Höhe von 0,9 Millionen US-Dollar aus der Gewährung eines nicht exklusiven Rechts zur Verbreitung einer White-Label-Version von diginexESG zurückzuführen. Ohne diese Transaktion blieben die Einnahmen aus Software-Abonnements und Lizenzen mit 0,4 Millionen US-Dollar für das Jahr stabil. Abonnement- und Lizenzgebühren werden aus dem Verkauf von diginexESG und diginexLUMEN generiert.



Die Einnahmen aus Beratungsgebühren stiegen leicht auf 0,3 Millionen US-Dollar, was einer Verbesserung von 0,1 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zu den Beratungsleistungen gehören Projekte wie die Entwicklung von ESG-Strategien, die Durchführung von ESG-Wesentlichkeitsbewertungen oder die Durchführung von Schulungen zu verschiedenen ESG-Themen.



Der Anstieg des Gesamtumsatzes wurde teilweise durch einen Rückgang der Einnahmen aus Anpassungsprojekten ausgeglichen, die im Geschäftsjahr zum 31. März 2025 um 0,3 Millionen US-Dollar auf 0,4 Millionen US-Dollar zurückgingen. Dieser Rückgang war eine erwartete Folge der strategischen Entscheidung des Unternehmens, mehr Ressourcen für die Entwicklung und den Ausbau von diginexESG und diginexLUMEN bereitzustellen, was zu einer vorübergehenden Verringerung der Annahme von Anpassungsprojekten führte.



„Wir konzentrieren uns auf den Aufbau eines langfristigen, nachhaltigen Wachstums in allen unseren Dienstleistungsbereichen“, sagte Herr Blick. „Die Ergebnisse dieses Jahres unterstreichen die Stärke unseres Kerngeschäfts im Abonnementbereich und unsere Fähigkeit, durch strategische Vereinbarungen und Lizenzverträge zusätzliche Umsatzmöglichkeiten zu erschließen.“



Allgemeine und administrative Aufwendungen

zum 31. März in Mio. USD 2025 2024 Personalaufwendungen 4,8 5,0 IT-Entwicklung & Wartung 1,5 2,1 Prüfungsgebühren 0,4 0,6 Professionelle Dienstleistungen 2,1 0,5 Reise- & Unterhaltungskosten 0,4 0,5 Aktienbasierte Vergütungen 0,4 – Abschreibungen 0,1 0,1 Sonstiges 0,6 0,5 Gesamt 10,3 9,3

Für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr stiegen die allgemeinen und Verwaltungskosten um 1,0 Millionen US-Dollar auf 10,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 9,3 Millionen US-Dollar im vorangegangenen Geschäftsjahr. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf höhere Honorare im Zusammenhang mit dem Börsengang des Unternehmens und einen aktienbasierten Zahlungsaufwand im Zusammenhang mit Vorzugsaktien zurückzuführen, die im Rahmen einer im Mai 2024 abgeschlossenen Kapitalerhöhung aufgrund einer Verwässerungsklausel ausgegeben wurden. Diese höheren Kosten wurden teilweise durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen, der IT-Entwicklung und dem Wartungssupport bei gleichzeitiger Umsetzung unserer Produktroadmap sowie durch geringere Prüfungshonorare ausgeglichen.



Die Personalaufwendungen sanken um 0,2 Millionen US-Dollar, was auf geringere Kosten im Zusammenhang mit dem beizulegenden Zeitwert der an Mitarbeiter gewährten Aktienoptionen in Höhe von 0,5 Millionen US-Dollar und einen teilweise gegenläufigen Anstieg der Gehälter um 0,3 Millionen US-Dollar zurückzuführen ist. Die Zahl der Mitarbeiter belief sich zum 31. März 2025 auf 32, darunter 23 Mitarbeiter und 9 Auftragnehmer, verglichen mit 29 Mitarbeitern zum 31. März 2024, darunter 22 Mitarbeiter und 7 Auftragnehmer.



Bilanz

Zum 31. März 2025 belief sich das Nettovermögen auf 4,6 Millionen US-Dollar, was eine Transformation und deutliche Verbesserung gegenüber den Nettoverbindlichkeiten von 23,0 Millionen US-Dollar zum 31. März 2024 darstellt. Die Verbesserung ist auf die Kapitalisierung von Gesellschafterdarlehen und -vorschüssen, Wandelanleihen und rückkaufbaren Vorzugsaktien zurückzuführen. Auslöser für die Kapitalisierungsmaßnahmen war der Börsengang.



Die Liquidität des Unternehmens belief sich zum 31. März 2025 auf 3,1 Millionen US-Dollar und lag damit ebenfalls über den zum 31. März 2024 ausgewiesenen 0,1 Millionen US-Dollar.



Die Bilanz zum 31. März 2025 wies keine verzinslichen Schuldtitel aus.



„Die Stärkung unserer Bilanz nach dem Börsengang ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen”, schloss Herr Blick. „Diese verbesserte Finanzlage gibt uns die Flexibilität, in Wachstum zu investieren, strategische Initiativen voranzutreiben und unseren Aktionären nachhaltigen Wert zu bieten. Wir bleiben einem disziplinierten Kapitalmanagement verpflichtet, während wir unsere Geschäftstätigkeit ausweiten, wichtige Partnerschaften stärken und unsere langfristige Vision umsetzen, um Innovationen voranzutreiben und eine nachhaltige Wirkung in unserer Branche zu erzielen.”



Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 17 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die „Global Reporting Initiative“), SASB (das „Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD (die „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/.





Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie “glaubt”, “hofft”, “erwartet”, “antizipiert”, “schätzt”, “projiziert”, “beabsichtigt”, “plant”, “wird”, “würde”, “sollte”, “könnte”, “könnte” oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden.





Diginex

Investor Relations

Email: ir@diginex.com



IR Kontakt - Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Telefon: +49 (40) 609186 0

Email: diginex@kirchhoff.de



IR Contact - USA

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717 4593

Email: jian.lin@llyc.global



IR Contact - Asien

Shelly Cheng

Strategic Financial Relations Ltd.

Telefon: +852 2864 4857

Email: sprg_diginex@sprg.com.hk

DIGINEX LIMITED

KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Geschäftsjahre zum 31. März 2024 und 2025

In USD 31. März 2025 31. März 2024 Umsatz 2.040.602 1.299.538 Allgemeine und administrative Aufwendungen (10.344.514) (9.363.345) BETRIEBSVERLUST (8.303.912) (8.063.807) Sonstige Erträge, Gewinne oder (Verluste) 3.501.200 3.753.988 Finanzaufwendungen, netto (410.167) (552.651) VERLUST VOR STEUERN (5.212.879) (4.862.470) Ertragsteueraufwand - (8.917) JAHRESVERLUST (5.212.879) (4.871.387) SONSTIGES GESAMTERGEBNIS (VERLUST) Posten, die später in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können: Wechselkursgewinne (Verluste) aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe 30 (7.684) GESAMTER GESAMTVERLUST DES JAHRES (5.212.849) (4.879.071) VERLUST PRO AKTIE ZUORDNBAR

DEN STAMMAUSGEGEBENEN AKTIEN DER GESELLSCHAFT Unverwässerter Verlust je Aktie (0,33) (0,51) Verwässerter Verlust je Aktie (0,53) (0,75)

DIGINEX LIMITED

KONSOLIDIERTE BILANZ

zum 31. März 2024 und 2025

In USD 31. März 2025 31. März 2024 AKTIVA Nutzungsrechte 225.672 357.202 Mietkaution 45.463 35.431 Anlagen und Ausrüstung - - Gesamt langfristige Vermögenswerte 271.135 392.633 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 1.394.545 182.334 Vertragsvermögen 750 69.354 Sonstige Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen 1.066.191 253.476 Zweckgebundene Bankguthaben 399.400 - Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 3.111.141 76.620 Gesamtumlaufvermögen 5.972.027 581.784 VERBINDLICHKEITEN Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (200.660) (788.798) Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten (706.874) (596.870) Steuerverbindlichkeiten - (8.917) Abgegrenzte Erträge (505.424) (322.826) Gegen eine verbundene Gesellschaft (34.579) (34.579) Verbindungen gegenüber der unmittelbaren Muttergesellschaft - (5.345.929) Darlehen von unmittelbarer Holdinggesellschaft - (1.930.993) Darlehen von einem verbundenen Unternehmen - (1.140.931) Leasingverbindlichkeiten, kurzfristig (126.808 (122.076 Wandelanleihen, kurzfristig - (3.975.534) Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (1.574.345) (14.267.453) Leasingverbindlichkeiten, abzüglich des kurzfristigen Anteils (110.867) (243.280) Vorzugsaktien - (9.359.000) Wandelanleihen, abzüglich des kurzfristigen Anteils - (114.808) Gesamt langfristige Verbindlichkeiten (110.867) (9.717.088) Netto-Umlaufvermögen (Verbindlichkeiten) 4.397.682 (13.685.669) Nettovermögen (Verbindlichkeiten) 4.557.950 (23.010.124) EIGENKAPITAL (VERLUST) Aktienkapital 1.150 477 Aktienagio 25.689.436 - Kapitalrücklage 5.126.150 3.752.192 Optionsrücklage 79.263.200 - Umrechnungsrücklage (1.651) (1.681) Aktienoptionsrücklage 1.076.345 2.409.689 Kumulierte Verluste (106.596.680) (29.170.801) Gesamtes Eigenkapital (Fehlbetrag) 4.557.950 (23.010.124)

DIGINEX LIMITED

KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

für die Geschäftsjahre zum 31. März 2024 und 2025