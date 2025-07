30 Prozent der Bachelorstudierenden haben nach acht Semestern Abschluss

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Insgesamt 30 Prozent der Bachelorstudierenden in Deutschland haben nach acht Semestern ihren Abschluss in der Tasche.

Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Demnach hat knapp jede dritte der insgesamt 515.700 Personen, die im Studienjahr 2019 ein Bachelorstudium an einer deutschen Hochschule aufgenommen haben, das Fachstudium innerhalb von acht Semestern erfolgreich abgeschlossen. Wie Destatis weiter mitteilte, lag dabei die Abschlussquote der Bacheloranfänger bei Frauen mit 36 Prozent deutlich höher als bei Männern mit 25 Prozent.

Eine besonders hohe Abschlussquote nach acht Semestern ergab sich bei den Bacheloranfängern des Studienjahres 2019 in der Fächergruppe "Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften" mit 39 Prozent, die niedrigste mit 22 Prozent in der Fächergruppe "Geisteswissenschaften". Die vom Statistischen Bundesamt auf Basis der Studienverlaufsstatistik erstmals berechneten Abschlussquoten zeigen, wie viele Personen ein Studium innerhalb eines bestimmten Zeitraums erfolgreich abschließen. Dieser Zeitraum beginnt mit dem Start des Fachstudiums und orientiert sich an typischen Regelstudienzeiten.

Entsprechend der kürzeren Regelstudienzeit bemisst die Abschlussquote in Masterstudiengängen den Anteil der Anfänger eines Studienjahres sechs Semester nach Studienbeginn. Für die insgesamt 206.200 Masteranfänger des Studienjahres 2019 ergab sich laut Destatis eine Abschlussquote von 51 Prozent.

