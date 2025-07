ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 1400 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Ampel stehe weiter auf Grün, schrieb James Heaney in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht angesichts zunehmender Skepsis nach der Kursrally. Jüngste Preiserhöhungen in den USA, stärkere Programminhalte im zweiten Halbjahr und eine bessere Monetarisierung der Werbung sorgten für gute Voraussetzungen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

