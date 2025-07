Dax höher erwartet - US-Inflation im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten.

Am Montag hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent schwächer bei 24.160 Punkten geschlossen. Die Ankündigung neuer US-Zölle auf Importe aus der EU und Mexiko belastete die Börsen, doch die Hoffnung der Anleger auf eine Verhandlungslösung hielt die Verluste in Grenzen.

Im Rampenlicht am Dienstag steht der US-Inflationsbericht für Juni. Experten prognostizieren eine Teuerungsrate von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die US-Notenbank Fed versucht, mit erhöhten Zinsen die Inflation auf den Zielwert von zwei Prozent zu drücken. In Deutschland veröffentlicht das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) seinen Index zu den Konjunkturerwartungen im Juli.

Auf der Unternehmensseite eröffnen wichtige US-Banken die neue Bilanzsaison. Einen Blick in ihre Bücher gewähren unter anderem Citigroup, Wells Fargo, State Street und JP Morgan.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 24.160,64

EuroStoxx50 5.370,85

EuroStoxx50-Future 5.386,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 44.459,65 +0,2%

Nasdaq

S&P 500 6.268,56 +0,1%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 39.514,52 +0,1%

Shanghai 3.486,88 -0,9%

Hang Seng 24.245,03 +0,2%

