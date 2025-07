Devisen: Eurokurs steigt zum Dollar vor US-Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag vor wichtigen Konjunkturdaten gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1685 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. "Der Euro setzt zum US-Dollar seine Konsolidierung fort", heißt es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Im Tagesverlauf haben Anleger am Devisenmarkt vor allem Preisdaten aus den USA im Blick. Am Nachmittag werden Inflationsdaten für Juni erwartet. Experten gehen davon aus, dass die aggressive Zollpolitik der US-Regierung die Teuerung verstärkt haben dürfte. Sollte die US-Inflation im Juni allerdings erneut überraschend schwach ausfallen, dürften dies den Druck auf die US-Notenbank Fed verstärken, im September die Zinsen zu senken, heißt es in einer Einschätzung der Dekabank.

Am Vormittag steht mit den ZEW-Konjunkturerwartungen zudem ein Stimmungsindikator für die deutsche Wirtschaft auf dem Programm. Am Markt wird damit gerechnet, dass sich der vom Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ermittelte Indikator für die Konjunkturerwartungen im Juni weiter verbessert hat./jkr/stk