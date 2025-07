Devisen: Euro erholt sich von Vortagesverlusten - Pfund steigt nach Preisdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch ein Stück weit von den Kursverlusten vom Vortag erholt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1626 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Vorabend zeitweise unter 1,16 Dollar gefallen war.

Am Dienstag hatte ein deutlicher Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen dem Dollar Auftrieb gegeben, während der Euro im Gegenzug unter Druck geraten war. In den USA haben jüngste Daten zur Preisentwicklung die Spekulation auf sinkende Zinsen gedämpft.

Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) lässt ein Anstieg der Inflation im Juni zwar vermuten, dass sich die höheren Zölle allmählich auf die Verbraucherpreisebene durchschlagen. "Deutliche Effekte sind bislang aber nicht sichtbar", heißt es in der Einschätzung der Helaba.

Im weiteren Handelsverlauf bleibt der Fokus der Anleger auf Preisdaten aus den USA gerichtet. Am Nachmittag werden Daten zur Entwicklung der amerikanischen Erzeugerpreise erwartet.

Auch das britische Pfund konnte am Morgen im Handel mit dem US-Dollar zulegen. Die Währung erreichte ein Tageshoch bei 1,3417 Dollar, nachdem die britische Inflation unerwartet stark ausgefallen war. Im Juni war die Teuerung überraschend auf 3,6 Prozent gestiegen, von zuvor 3,4 Prozent./jkr/stk