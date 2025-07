IRW-News: ACCESS Newswire: AATec Medical und Northway Biotech geben Partnerschaft zur Entwicklung eines industriellen Herstellungsverfahrens für ATL-105 zur Behandlung von Lungenerkrankungen bekannt

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: AATec Medical und Northway Biotech geben Partnerschaft zur Entwicklung eines industriellen Herstellungsverfahrens für ATL-105 zur Behandlung von Lungenerkrankungen bekannt

- Partnerschaft dient der Entwicklung und skalierten Herstellung von ATL-105, einer neuartigen rekombinanten Version von Alpha-1-Antitrypsin

- Non-CF-Bronchiektasen als Leitindikation; ATL-105 richtet sich über einen breiten multimodalen Wirkmechanismus gegen Krankheitstreiber

VILNIUS, LITAUEN / ACCESS Newswire / 15. Juli 2025 / AATec Medical GmbH (AATec), ein Biotechnologieunternehmen, das eine aus mehreren Produkten bestehende Plattform für die Behandlung von Atemwegserkrankungen entwickelt, und Northway Biotech (Northway Biotech oder NBT), eine international tätige Auftragsentwicklungs- und Auftragsherstellungsorganisation (CDMO), haben heute eine Partnerschaft mit dem Ziel der Entwicklung eines Herstellungs- und Analyseverfahrens für AATecs Leitprodukt ATL-105 angekündigt. ATL-105 ist ein proprietäres Therapeutikum zur Inhalation mit einem rekombinanten Alpha-1-Antitrypsin als Grundlage (AAT), das in der Behandlung von Bronchiektasen, die nicht durch eine zystische Fibrose bedingt sind (Non-CF-Bronchiektasen, NCFB), zum Einsatz kommen soll.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80356/northdaybiotech_150725_DEPRcom.001.png

Zur Bildansicht hier klicken.

AATec Medical und Northway Biotech geben Partnerschaft bekannt

Im Rahmen der Vereinbarung wird Northway Biotech sein Know-how auf dem Gebiet der Biologikaherstellung einbringen, um das Produktionsverfahren für ATL-105 mit Hilfe des Expressionssystems Pichia pastoris (Hefeart) zu entwickeln und weiter auszubauen.

Über diese Partnerschaft etablieren wir ein solides und skalierbares Herstellungsverfahren für ATL-105 und legen damit den Grundstein für einen Wirkstoff in konsistenter Qualität für die klinische Entwicklung und kommerzielle Verwendung, erklärt Dr. Rüdiger Jankowsky, Mitbegründer und CEO von AATec., und fügt hinzu: ATL-105 steht für eine neue Generation von inhalativen Biologika, die proteasehemmende, antiinflammatorische und antiinfektiöse Eigenschaften in einem Molekül vereinen. Die direkte Verabreichung des Wirkstoffs in die Lunge ermöglicht eine rasche, gezielte Wirkung bei minimaler systemischer Exposition. Wir sind der Meinung, dass ATL-105 die Behandlung von Atemwegserkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf, wie z. B. Non-CF-Bronchiektasen, neu definieren kann.

Es ist uns eine große Freude, AATec auf dem Weg ins Stadium der klinischen Studien unterstützen zu können, so Prof. Vladas Algirdas Bumelis, CEO und Chairman von Northway Biotech. AATec entwickelt derzeit mit Unterstützung eines äußerst fähigen und engagierten Teams eine vielversprechende therapeutische Lösung, die auf einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf abzielt. Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung mit mikrobiellen Systemen sind wir gut aufgestellt, um dieses Programm effizient zu skalieren und bei jedem Schritt für die entsprechende Qualität zu sorgen.

Wir haben die Chance erkannt, ein Programm zu unterstützen, das die Versorgung von Patienten mit Atemwegserkrankungen entscheidend verbessern könnte, fügt Dr. André Markmann, VP of Business Development von Northway Biotech, hinzu. Inhalative Proteintherapien gewinnen zunehmend an Bedeutung, und ATL-105 kann sich hier als einer der vielversprechendsten Ansätze auf diesem Gebiet behaupten.

AATec entwickelt den Wirkstoff ATL-105 zur Behandlung von NCFB, einer chronisch-entzündlichen Atemwegserkrankung, von der weltweit Millionen von Menschen betroffen sind. Diese äußerst belastende Erkrankung ist gekennzeichnet durch erweiterte Bronchien, anhaltende Entzündungsprozesse, häufige Atemwegsinfekte und eine gestörte Schleimabfuhr. Neben der Behandlung von NCFB besitzt ATL-105 auch noch therapeutisches Potenzial für ein breiteres Spektrum entzündlicher und infektiöser Atemwegserkrankungen wie COPD, ARDS (akutes Atemnotsyndrom) und andere Indikationen, was die Vielseitigkeit seiner antiinflammatorischen, immunmodulatorischen und antiinfektiösen Eigenschaften widerspiegelt.

Über AATec Medical

Die AATec Medical GmbH ist ein Biotechnologieunternehmen, das eine Produktplattform auf Grundlage einer neuartigen rekombinanten Version von Alpha-1-Antitrypsin (AAT) für die Behandlung von entzündlichen Erkrankungen der Atemwege, Atemwegsinfektionen und seltenen Krankheiten entwickelt. Das Unternehmen hat den Grundsatznachweis (Proof of Principle) in mehreren Indikationen erfolgreich erbracht und bereitet sich derzeit auf eine klinische Proof-of-Concept-Studie mit dem ersten Produktkandidaten ATL-105 für die inhalative Anwendung bei Non-CF-Bronchiektasen vor. AATec wurde von einem erfahrenen interdisziplinären Team mit langjähriger Erfahrung in der klinischen Forschung, biopharmazeutischen Entwicklung und Produktindustrialisierung gegründet. Für nähere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite https://www.aatec-medical.com/ bzw. folgen Sie AATec auf LinkedIn.

Über Northway Biotech

Northway Biotech ist eine führende Auftragsentwicklungs- und Auftragsherstellungsorganisation (CDMO), die sich auf proteinbasierte Biologika und Gentherapien spezialisiert hat und umfassende End-to-End-Dienste im Bereich der Entwicklung und Herstellung von Biopharmaka anbietet. Mit umfassender Expertise in der Zelllinienentwicklung, Verfahrensoptimierung und cGMP-konformen Herstellung unterstützt Northway Biotech Programme von der Frühphase der Entwicklung bis hin zur kommerziellen Herstellung. Das im Jahr 2004 gegründete und in Privatbesitz befindliche Unternehmen verfügt über modernste Betriebsanlagen in Litauen und den Vereinigten Staaten und liefert hochwertige, zulassungskonforme Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite https://www.northwaybiotech.com.

Kontakt Northway Biotech:

Prof. Vladas Algirdas Bumelis

CEO und Chairman of the Board

vladas.bumelis@northwaybiotech.com

Medizinischer Kontakt AATec:

Dr. Rüdiger Jankowsky, CEO

info@aatec-medical.com

Ansprechpartner für Medien:

MC Services

Katja Arnold, Julia von Hummel

aatec-medical@mc-services.eu

Tel: +49 (0)89 2102280

QUELLE: Northway Biotech

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80356

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80356&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.