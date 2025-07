ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Commerzbank auf 27,70 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 27,30 auf 27,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam gab seinen Schätzungen vor dem Quartalsbericht am 6. August den letzten Feinschliff. Der Großteil der Restrukturierungskosten dürfte im zweiten Quartal verbucht werden, schrieb er am Dienstag in seinem Ausblick. Er rechnet zudem mit Aktienrückkäufen in zwei Tranchen a 0,8 Milliarden Euro - beginnend im dritten Quartal./ag/mis

