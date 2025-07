APA ots news: WEB Windenergie AG begibt neue Anleihe

Laufzeit 9 Jahre (2025-2034), Verzinsung: 4,50 % p.a. (vor Abzug KESt) | Nutzungsmöglichkeit für Gewinnfreibetrag | Zeichnungsfrist 12.08.2025 bis voraussichtlich 16.09.2025 Wien/Graz/Pfaffenschlag (APA-ots) - Der weltweite Energiebedarf steigt und damit die Nachfrage nach sauberem Strom. Die WEB Windenergie AG (W.E.B) als international tätiges Energiewendeunternehmen trägt diesem chancenreichen Marktumfeld Rechnung und baut ihr Kraftwerksportfolio weiter aus. Zur Finanzierung laufender und künftiger Investitionen begibt die W.E.B eine weitere Anleihe. Die Zeichnungsfrist startet am 12. August 2025 und endet voraussichtlich am 16. September 2025. Zwtl.: Anhaltend hoher Investitionsbedarf in die Energiewende Die Zahlen sprechen für sich und damit für ein Investment in Erneuerbare Energien: Nach Einschätzung des Research-Unternehmens BloombergNEF beliefen sich die weltweiten Investitionen in die Energiewende im Jahr 2024 auf 728 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Steigerung um nahezu 17 Prozent im Vergleich zu 2023. Im Bereich Windkraft an Land wurden laut internationalem Windkraftverband GWEC im Jahr 2024 rund 119 GW an neuer Kapazität zugebaut, im Bereich Photovoltaik waren es nach Angaben der Internationalen Energieagentur IEA rund 553 GW. Von 2025 bis 2030 sollen pro Jahr durchschnittlich 147 GW bei Windkraft und etwa 722 GW bei Photovoltaik hinzukommen, um die Klimaziele zu erreichen und den steigenden Strombedarf zu decken. Zwtl.: W.E.B setzt Wachstumsoffensive fort Die W.E.B nutzt diese enormen Marktchancen und setzt ausgewählte Projekte aus ihrer rund 4 GW umfassenden Projektpipeline zügig um. Allein 2025 und 2026 sollen mehr als 185 MW neuer Leistung ans Netz gehen. Größtes Projekt ist dabei der Kraftwerkspark Weavers Mountain in Kanada mit einer Gesamtkapazität von 94,40 MW. Auch weitere Windparks in Frankreich und Deutschland sowie ein Photovoltaik- Kraftwerk in Österreich mit rund 11 MW Leistung sind darunter. Die Bandbreite der Projekte verdeutlicht einmal mehr die erfolgreiche Strategie der W.E.B, auf Risikostreuung durch Diversifikation nach Regionen, Technologien und Projektgrößen zu setzen. So gelingt es, auch unter wechselnden Rahmenbedingungen und variierenden Wetterlagen verlässlich Strom zu produzieren. Zwtl.: Zukunft zeichnen. Gemeinsam wachsen. Mit einer soliden Eigenkapitalbasis und einem Eigenkapital- Renditeziel zwischen sieben und neun Prozent pro Jahr verfolgt die W.E.B einen langfristigen, nachhaltigen Kurs. Investorinnen und Investoren erwartet daher bei der Anleihe 2025 neben einer soliden Finanzierungsgrundlage und einer stabilen Ertragskraft ein echtes Green Investment. Aufgrund ihrer besonderen Struktur kann die Anleihe von freiberuflich Tätigen im Rahmen des Gewinnfreibetrags genutzt werden - die ersten vier Jahre sind tilgungsfrei, in den folgenden Jahren wird je ein Fünftel des investierten Betrags zurückgezahlt. Zwtl.: Jubiläum: 20. Anleihe der W.E.B 2010 eröffnete die W.E.B mit der ersten Windkraftanleihe Österreichs - zusätzlich zu der seit 1999 verfügbaren, breit gestreuten W.E.B-Aktie - eine zweite Schiene im Bereich der Green Investments. "Die Anleihe 2025 ist die bereits 20. Emission in der Geschichte des Unternehmens. Wir feiern also ein kleines Jubiläum. Bisher haben uns unsere Anleihezeichner:innen 216,9 Mio EUR zur Verfügung gestellt. Davon haben wir bereits 120 Mio EUR zurückgezahlt - zuzüglich 33,4 Mio EUR Zinsen. Wer in die W.E.B investiert, unterstützt die Energiewende und die günstigste Form der Energieerzeugung und verdient gleichzeitig Geld damit", so W.E.B- Finanzvorstand Michael Trcka. Alle emittierten Anleihen werden am Vienna MTF der Wiener Börse im Segment corporates prime gehandelt. Auch die neue Anleihe soll im Vienna ESG Segment der Wiener Börse gelistet werden. Sämtliche Unterlagen und Informationen zur Anleiheemission finden Sie online unter anleihe2025.web.energy. Der Prospekt vom Juli 2025 sowie etwaige Nachträge sind kostenlos bei der WEB Windenergie AG, Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag, sowie online unter anleihe2025.web.energy erhältlich. Der Vorstand der W.E.B informiert persönlich im Rahmen von Roadshows und online über die aktuelle Anleiheemission. Termine und Anmeldemöglichkeit finden sich hier: anleihe2025.web.energy Zwtl.: Details zur W.E.B-Anleihe 2025-2034 Emittentin: WEB Windenergie AG Emissionsvolumen: EUR 20.000.000,- (Aufstockung auf bis zu EUR 40.000.000,- möglich; Kürzung und Nichtausführung von Aufträgen vorbehalten) Stückelung: EUR 1.000,- Verzinsung: 4,50 % p.a. (vor Abzug der Kapitalertragsteuer) Emissionskurs: 100 % (EUR 1.000,- Nominale) Laufzeit: 9 Jahre Kündigung: Durch Emittentin und Inhaber jeweils nur aus wichtigem Grund Zeichnungsfrist: Vom 12.08.2025 bis voraussichtlich 16.09.2025 ( Verlängerung oder Verkürzung vorbehalten) Ausgabetag: 26.09.2025 Zinszahlungstag: Jährlich am 26.09. Tilgung: Die ersten vier Jahre tilgungsfrei, danach jährlich ein Fünftel des Nennbetrags jeweils am 26.09. Zahlstelle: Volksbank Wien AG Börsenotierung: Vienna MTF der Wiener Börse (siehe § 10 der Anleihebedingungen) ISIN: AT0WEB2510A1 Zwtl.: Rechtlicher Hinweis Diese Information ist Werbung und weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Ein öffentliches Angebot von Anleihen erfolgt ausschließlich aufgrund eines der Prospekt-Verordnung und dem KMG entsprechenden, von der FMA im Juli 2025 gebilligten Prospekts sowie allfälliger Nachträge. Der Prospekt ist auf der Website anleihe2025.web.energy erhältlich. Die Billigung des Prospekts durch die FMA ist nicht als Befürwortung der W.E.B Anleihe 2025 zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die W.E.B Anleihe 2025 zu investieren, vollends zu verstehen. Über die WEB Windenergie AG (W.E.B) Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 337 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von rund 745 MW. Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig. Die WEB Windenergie AG ist eine Bürger:innenbeteiligungsgesellschaft, deren Aktien über die unternehmenseigene Plattform www.traderoom.at gehandelt werden. Aktuell sind mehr als 6.800 Personen als Aktionär:innen am Unternehmen beteiligt. Rückfragehinweis: WEB Windenergie AG DI Beate Zöchmeister, MAS, Leitung Investor Relations Telefon: +43 664 962 70 04 E-Mail: beate.zoechmeister@web.energy Website: https://www.web.energy Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/13267/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0084 2025-07-16/15:47